Transportistas refuerzan flotillas de buses ante oleada de vacacionistas miércoles y jueves

Las empresas transportistas se preparan con refuerzos para la noche del miércoles y el jueves de Semana Santa, cuando calculan que viajará la mayor parte de los turistas.

El Grupo Caribeños, que tiene rutas hacia lugares como Limón, Siquirres y Guápiles, sumará 43 unidades a su flotilla diaria usual, la cual consta de unas 80 unidades.

Henry Pescot, administrador de la empresa, dijo que en Semana Santa la afluencia de usuarios ronda los 10.000, mientras que en un día normal se atienden cerca de 5.000.

Tanto Pulmitan como Caribeños ofrecen la opción de comprar tiquetes por adelantado, para evitar filas y garantizarse un espacio en el viaje requerido.

Estos son los horarios de bus de algunos de los sitios a los que van los costarricenses a vacacionar:

"El retorno va a ser completamente masivo, entonces la facilidad que uno le ofrece a los clientes es comprar los tiquetes por adelantado", djo Pescot.

La familia de Telma Víctor es una de las que requerirá el servicio durante el fin de semana, pues este lunes salieron de paseo hacia Roxana de Pococí, en Limón.

"Viajo con mi chiquita y con una nietita mía. Voy no por mí, sino por ellas que no salen y me da lástima que se queden solas", expresó Víctor, mientras aguardaba en la terminal.

Josefa Cubillo estaba esperando a pocos metros de ella.

"Voy a ver a mi mamá, vive en Siquirres. Creo que me voy a quedar dos o tres días", contó Cubillo.

La ruta San José-Orotina también experimenta un aumento de la demanda durante esta semana. De acuerdo con Eddy Javier, chequeador de ese servicio, el primer grupo grande de vacacionistas viajó este sábado, por lo que fue necesario habilitar cuatro viajes más.

Durante la mañana del lunes, la concentración de turistas varió mucho de una terminal a otra.

En la de Orotina, por ejemplo, hubo pocos usuarios. Entre ellos estuvo Annia Solano, quien se dirigía junto a su familia hacia San Mateo, para pasar un par de días en la casa de un hermano.

Caso contrario fue el de la estación de Pulmitan de Liberia, donde los viajeros abarrotaron sillas y bancas mientras esperaban la salida de sus buses.

"Vamos para La Cruz, de paseo con familiares, mi cuñado tiene una casita ahí. Nos vamos en el bus porque no cabíamos todos en el carro de él y los sobrinos que tienen carro se van hasta el miércoles", explicó Kattia Chacón.

Viajeros a Nicaragua

Pescot aseguró que los clientes que viajan hacia Nicaragua (y de regreso, en los próximos días) constituyen el grupo más numeroso de usuarios en Semana Santa, por lo que es necesario aumentar el número y la frecuencia de los viajes.

Los primeros días de la semana son de calma relativa para las empresas que ofrecen viajes hacia ese país, pues la mayor parte de los viajeros se fue durante el fin de semana, y será hasta el próximo sábado cuando la mayoría necesitará el servicio para regresar.

"Sí se han puesto más, todos los que sean necesarios. Hemos aumentado a unos ocho buses diarios. El regreso va a ser tremendo, para sábado y domingo ya tenemos por lo menos 12 buses", indicó Luis González, administrador de Ticabus.

Las unidades que salieron este lunes con rumbo a la frontera norte iban con mucho espacio libre.

"Voy de paseo, en bus porque es un poco más barato. Espero que esté descongestionado y que no haya mucha presa", dijo Karla Aguilar, vecina de Guadalupe, momentos antes de abordar un bus de Trans Nica.

Choferes se someten a alcoholemia

Como parte del operativo vial de Semana Santa, la Policía de Tránsito realiza visitas sorpresa a algunas terminales de autobuses, para verificar que no haya conductores alcoholizados y que las unidades están en óptimas condiciones para transportar pasajeros.

Mario Calderón, director de Tránsito, informó de que durante el fin de semana y el lunes se visitó la estación de Caribeños y la 7-10 (buses a Jacó, Guancaste, Monteverde, San Carlos, Jicaral, Cóbano y Guancaste). De acuerdo con el oficial, las empresas y los usuarios han sido colaboradores.

El oficial informó de que durante los primeros días del operativo de Semana Santa se ha detectado una gran cantidad de choferes conduciendo sobre los límites de velocidad.

Según Calderón, esa conducta ha sido particularmente grave en la carretera Costanera, pues los tráficos han sorprendido a choferes que circulaban a más de 120 km/h, pese a que el límite de velocidad es de 80 km/h.

Además, en sectores como Jicaral y Cóbano de Puntarenas se han amonestado conductores que habían ingerido alcohol.

Calderón informó de que el operativo se ha llevado hasta la salida del ferri en Puntarenas, para detectar choferes en estado de ebriedad.