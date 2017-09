Servicio de ferri a Paquera se reanuda este martes

El servicio de ferri entre Puntarenas y Paquera se reanudará este martes, luego de que se completaran los trabajos para rehabilitar la rampa afectada el pasado 15 de agosto por el choque de una embarcación de la Naviera Tambor.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) los trabajos para reparar la rampa fueron contratados por la misma naviera. El choque ocurrió cuando,al parecer, una de las piezas llamadas duques de izaje colapsó durante las maniobras de atraque.

LEA: Ferri de Naviera Tambor choca en muelle de Paquera; no hay heridos

Las obras finalizaron el domingo y este lunes se realizaron las pruebas de atraque y carga de vehículos en presencia de ingenieros de la División Marítima Portuaria del Ministerio.

El primer zarpe está programado para las 5 a.m. desde Puntarenas y a las 5:30 a.m desde Paquera.

Sin embargo, el proceso licitatorio para las obras definitivas que requiere ese puerto continúa.Se estima que la sustitución de las rampas costará ¢494 millones.

Las salidas desde Puntarenas se mantendrán a las 5 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 2 p.m., 5 p.m., y 8:30 p.m.

Desde Paquera las embarcaciones saldrán a las 5:30 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 2 p.m., 5 p.m. y 8 p.m.

LEA: Empresa privada ofrecerá viajes en lancha entre Paquera y Puntarenas

La falta del servicio obligó a los vecinos a acudir a otros medios de transportes, pues para viajar a Puntarenas debían trasladarse hasta playa Naranjo.

Ante esta situación la semana pasada se habilitó un servicio privado de cabotaje con lanchas rápidas.