Sala IV ordena a Cosevi recibir apelaciones y devolver placas en un mismo día

Dentro de dos meses, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) deberá recibir apelaciones y devolver placas el mismo día que los propietarios de los vehículos se apersonen a hacer los trámites.

La orden la emitió la Sala Constitucional al resolver el recurso de amparo que puso una mujer a favor de su hijo, a quien el Cosevi le impidió recoger las matrículas de su motocicleta con el argumento de tener capacidad para atender a 200 personas por día.

"La Sala, en reiterada jurisprudencia, ha indicado que rechazar ad portas una gestión no es aceptable, salvo que adolezca de serios vicios que impidan su tramitación. La Administración debe recibir las gestiones presentadas por las personas usuarias y no debe justificarse estas situaciones con argumentos tales como: que no hubiese vencido el plazo para apelar o que existen otros medios para presentar la objeción", informó la Sala en un comunicado de prensa.

Durante las últimas semanas, la capacidad de respuesta del Consejo se ha visto rebasada por la oleada de placas que ingresan, luego de que los oficiales de tránsito se las retiran a los vehículos que encuentran mal estacionados, medida que entró en vigor con la última reforma a la ley de tránsito.

Tan solo entre el 17 de julio (cuando comenzó a regir la norma) y el 3 de agosto, la entidad contabilizó 3.276 sanciones por esa conducta, la cual además del retiro de placas implica una multa de ¢51.300.

Cada conductor deber esperar al menos tres días para que el oficial de Tránsito o policía municipal que retiró la matrícula la entregue al Cosevi. Una vez en el Consejo, las personas pueden durar varios días para concretar la gestión y recuperar la placa de su vehículo.

Para Cindy Coto, directora del Cosevi, el fallo de la Sala no implica que sea necesario hacer grandes ajustes, pues la normativa vigente ya establece que todo el trámite se haga en la misma visita.

"Hay casos que hay que ir viendo uno a uno, pero el procedimiento general es que las personas que llegan a hacer retiro de placas hacen todo el trámite en la misma ventana, ahí se les recibe la impugnación y se les entregan las placas porque así lo tiene dispuesto la ley, lo que puede ser es que haya habido algún problema y la placa no haya estado disponible para retiro", dijo Coto.