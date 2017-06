Ministro de Transportes deja el cargo tras denuncia por violencia doméstica

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, presentó la renuncia a su cargo, la mañana de este lunes, a solicitud del presidente Luis Guillermo Solís.

Los hechos se dieron luego de que, en horas de la madrugada, trascendió que la esposa de Villalta lo denunciópor violencia doméstica en su contra, la noche del domingo.

Solís dio a conocer la salida de Villata, en una actividad en el Museo de los Niños.

"Quiero informar al país que hace un par de horas antes de venir a la actividad solicité la renuncia del ministro, quien estuvo en pleno acuerdo conmigo de que tal acción era necesaria para darle mayor tranquilidad a él en los procesos que siguen y para evitar que el Gobierno quede atrapado en una situación de orden privado", explicó.

Villata abandona el MOPT tras 16 meses de dirigir la cartera de Transportes. Él llegó el 2 de febrero de 2016 en sustitución de Carlos Segnini.

Antes de ser ministro, Villalta fue director de varios proyectos en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entre ellos la nueva vía entre Cañas y Liberia.

El mandatario enumeró las obras en las que Villata tuvo alguna participación. No obstante, dijo, "las circunstancias actuales no favorecen el clima de tranquilidad".

"Hay una situación particular. No he pedido ninguna explicación a don Carlos porque eso es algo que él tendrá que declarar (en instancias judiciales). No nos corresponde intervenir", añadió.

Al mismo tiempo que Villalta, la viceministra de Obras Públicas, Guiselle Alfaro, también presentó su renuncia a ese cargo "por razones personales", aunque ella continuará en el MOPT.

Ante las bajas, el presidente aseguró que el Gobierno sigue empeñado en que la obra pública se produzca. "Desde ese punto de vista, vamos para adelante".

La situación fue fuertemente condenada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), en un comunicado de prensa.

“Desde el Inamu nos compete velar por el cumplimiento de las leyes que garantizan la vida libre de violencia contra las mujeres, por lo que nunca se tolerará ningún tipo de situación de violencia, maxime en jerarcas que deben someterse ejemplarizantemente a estas leyes”, enfatizó Alejandra Mora Mora, ministra de la Condición de la Mujer.

La de Villalta es la salida 36 del Gobierno al incluir ministros, viceministros y presidentes ejecutivos, y el número 13 entre los ministros.

Solo del MOPT es la quinta entre ministros y viceministros.

"En las próximas horas anunciaremos cuál va a ser la persona que lo sustituya, esta mañana recibimos en mi despacho la renuncia a su cargo de la viceministra doña Guiselle (Alfaro), en este momento vamos a redefinir el equipo de trabajo en ese ministerio de forma tal que no tenga impacto sobre la obra", añadió.

El hecho

La supuesta agresión contra la mujer ocurrió este domingo en la noche. Según el exministro, cuando llegó a dejar a sus hijos a su casa tuvo un intercambio fuerte de palabras con su esposa, pero negó haberla agredido

"Ella lógicamente aprovechó y puso una denuncia. Nunca intenté ahorcarla, ni hubo agresión física", agregó el funcionario, quien tiene varios meses de no vivir con la mujer.

Sin embargo, Carlos Hidalgo, vocero del Ministerio de Seguridad Pública, confirmó que la mujer presenta moretes en sus manos.

"Encontramos una mujer quien alega que habría sido víctima de agresión física y sicológica. Nos indica que el agresor, quien no estaba cuando llegó la Fuerza Pública, sería el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta. Es por eso que la acompañamos, ella formula la denuncia", explicó el vocero del Ministerio de Seguridad.

Villalta fue localizado por las autoridades pasadas las 9:30 a. m. de este lunes en su casa, donde fue notificado de manera personal de las medidas de protección que impuso un juzgado de familia, entre las cuales está la prohibición de acercarse a la vivienda donde reside la mujer, en el residencial El Paso de Las Garzas, en San Rafael de Alajuela.

Trascendió que la mujer, de apellido Bonilla, no aportó testigos de los hechos y que recibió una orden para acudir a la Medicatura Forense cuando lo considere oportuno.

Además, la víctima habría asegurado que no es la primera vez que sucede esto. No obstante, la Fiscalía informó de que no tienen reportes de otras denuncias contra el jerarca de Obras Públicas y Transportes.

Durante su periodo, se ampliaron los puentes sobre el río Virilla en la autopista General Cañas y sobre la carretera a Heredia, se concluyó el viaducto de Paso Ancho, San José, y comenzaron los trabajos de la ampliación del puente sobre el río Virilla entre Belén y Santa Ana.

Villalta, sin embargo, no logró dar inicio al tramo norte de la carretera de Circunvalación, la ampliación de la via San José-San Ramón o las mejoras en la ruta a Limón.