Multitud de choferes se disputan 200 fichas para retirar placas en Cosevi

Choferes que madrugan desde las 6 a. m. para hacer fila en las instalaciones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), en La Uruca, se quedan sin llegar a la ventanilla para realizar el trámite de recuperación de placas retiradas por mal estacionamiento.

Los afortunados serán los primeros 200 que llegaron, pues ese es el número de fichas que el Cosevi reparte a diario para atender a los infractores, según informó Carlos Rivas, director jurídico del Consejo.

Enojo, reclamos y denuncias afloraron entre las decenas de personas que quedaron fuera del portón de la entidad la mañana de este viernes, cuando había afectados que llegaron desde Limón en un intento de recuperar la matrícula para poner a circular su vehículo.

"Estoy aquí desde las 6 a. m. pero ya no pude entrar porque ya no hay fichas. Yo vengo de Limón pero me quitaron las placas aquí en Guadalupe hace una semana, desde entonces el carro está aquí en San José porque no me lo puedo llevar porque me ponen otra multa y eso sería peor. Estoy detenido", se quejó Justing Montique.

Una queja similar hizo Eddy Aguilar, quien afirma que cuando llegó a las 6:45 a. m. la fila se extendía hasta el Banco Nacional. Según dijo, hay gente que vende campos por ¢15.000 o ¢20.000.

LEA: Entrega de placas a choferes multados por mal estacionamiento satura servicios de Cosevi

Esta crisis comenzó con la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Tránsito, el 17 de julio, la cual permite a los oficiales de tránsito multar y retirar placas por estacionar en lugares no permitidos, aunque el chofer no esté presente.

Entre los sitios en los que no se debe estacionar están a cinco metros o menos de un hidrante, en aceras, curvas, frente a garages o salidas de planteles, esquinas, en las aceras o en zona con línea amarilla.

"Los oficiales de tránsito de planta del MOPT y los policías municipales autorizados se han avocado a detectar personas que están infringiendo la ley, que están mal estacionados y les retiran las placas. Ha sido una situación desmesurada por llamarlo de alguna manera, entre 200 y 300 pares de placas se quitan cada día", explicó Rivas.

De hecho, el 60% de los retiros se dan por parte de los funcionarios municipales.

Estos resultados, dijo, superan las expectativas y la capacidad instalada del Cosevi.

Muchos choferes, además, llegan a reclamar las piezas metálicas uno o dos días después del retiro, pero desconocen que los oficiales tienen posibilidad de entregarlas al Consejo hasta 72 horas luego de levantar el parte.

Rivas aclaró que no tienen posibilidad de controlar lo que ocurra fuera de sus instalaciones, por lo que no pueden evitar la supuesta venta de campos que denuncian los afectados.

La situación, por supuesto, causa grandes trastornos en la vida de los afectados, como explicó Carla Sánchez, una profesora oriunda de Desamparados.

Según, dice, desde hace una semana se moviliza en taxis pues teme que en otro transporte le roben la computadora que usa para trabajar.

"Hace 15 días me quitaron las placas, viene a Cosevi porque así lo dice el documento que me dejaron. Hice fila por dos horas para que me dijeran que el documento está mal que tengo que ir a la Municipalidad de San José y ellos me daban el parte. Luego vine aquí, estuve todo el día y luego no me podían atender. Yo soy vendedora y he tenido que pedir permisos", relató Joselyn Gamboa, vecina de Curridabat.

Rivas dijo que están considerando ampliar horarios en la sede de La Uruca, en San José, y en acondicionar las oficinas del Cosevi en Alajuela y Heredia para que también entreguen placas.