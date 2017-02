Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Nacional MOPT no halla 'nada ilegal' en propuesta para cobrar ¢1.200 por viaje Alajuela-San José

La autorización que dio el Consejo de Transporte Público (CTP) a la empresa Tuasa para cobrar más del doble de la tarifa regular por un servicio especial de la ruta Alajuela-San José no será motivo de ninguna investigación por parte del MOPT.

La confirmación la hizo el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Villalta, la mañana de este viernes en un comunicado, en el cual descarta algún motivo para abrir un procedimiento administrativo.

"No existe dolo, no existe ningún actuar ilegal y por tanto no procede ninguna investigación o sanción contra ningún funcionario del Consejo", dijo.

El mes pasado, Tuasa anunció un servicio especial directo de Alajuela a San José como parte de las medidas por el cierre del puente sobre el río Virilla, en la autopista General Cañas, conocido como de 'la platina'. Por acuerdo con el CTP, el pasaje se fijó en ¢1.200, es decir, 130% más que el precio habitual de ¢520.

Según explicó el CTP en aquel momento, ese monto se estableció al considerar que no debía ser inferior al doble de la tarifa actual para "salvaguardar al usuario de ruta regular".

Ante la polémica que desató ese acuerdo, el servicio quedó en suspenso a la espera de un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República. Esa institución emitió el 2 de febrero una resolución en la que establece que el único ente con potestad para fijar tarifas para transporte público es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Para el ministro, CTP procedió a establecer el cobro porque desde su creación, en 1996, la Aresep nunca ha fijado las tarifas para esas actividades complementarias. Por eso, añadió el jerarca, con la resolución de la Procuraduría queda claro que solo corresponde al ente regulador.

Según él, así será en adelante para los servicios especiales.

"El ministro, después de un análisis en Junta Directiva, consideró que el CTP, trató de brindar nuevas alternativas de transporte bajo principio de buena fe y sobre todo proactividad para dar alternativas de transporte en el contexto de las regulaciones del Virilla en la General Cañas.

"Asimismo, explicó que el yerro de haber establecido lineamientos de precio de pasaje en ese servicio se debió a que la Aresep, históricamente nunca definió tarifas a los servicios especiales", informó el MOPT.

