Empresa privada ofrecerá viajes en lancha entre Paquera y Puntarenas

Una empresa privada ofrecerá servicios de cabotaje entre Puntarenas y Paquera a partir de este martes, como medida temporal ante la suspensión del servicio de ferri por el daño en la rampa de atraque y desembarque en el muelle de Paquera.

Las embarcaciones que prestarán el servicio pertenecen a la empresa Guía Turístico Osiris y los viajes tendrán un costo de ¢3.000 adultos y ¢1.500 niños.

Las lanchas saldrán de Paquera de lunes a viernes a las 5:15 a.m, 10 a.m. y 2 p.m.. Desde Puntarenas el horario de salidas es 6:15 a.m., 11 a.m. y 5 p.m.

Los sábados habrá viajes desde Paquera a las 5:15 a.m., 10 a.m. y 3 p.m. y de Puntarenas a las 6:30 a.m., 2 p.m. y 5 p.m. y los domingos la salida de Paquera será a las 5:30 a.m. y de Puntarenas a las 5 a.m.

Las embarcaciones tienen capacidad para 30 personas y la duración del viaje es de apróximadamente 40 minutos.

En Paquera saldrán del muelle de puerto Paquera y en Puntarenas de un embarcadero ubicado en el estero, 175 metros oeste de la terminal del Ferri.

De acuerdo con Fernando Araya, director de gestión de la División Marítima y Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se trata de una solución de emergencia planteada por los mismos vecinos ante la falta del servicio de ferri.

Aclaró, no requiere de permisos al ser una iniciativa privada y no un servicio público.

Según el funcionario, los trabajos en la rampa del muelle que fue colisionada por una de las embarcaciones de la Naviera Tambor, podrían finalizar en unos 10 días.

El accidente en dicha rampa se presentó la noche del pasado 15 de agosto.

En esa ocasión, el MOPT informó de que, debido a que la estructura quedó totalmente colapsada, sería necesaria la restitución total de la rampa.

Desde entonces, los vecinos de Paquera deben de trasladarse hasta playa Naranjo para utilizar el ferri que viaja de ahí a Puntarenas.