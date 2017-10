Calle ancha de Alajuela tendrá un solo sentido a partir de segundo semestre del 2018

A partir del segundo semestre del próximo año la calle ancha de Alajuela operará en un solo sentido de circulación.

Roberto Thompson, alcalde de ese cantón, confirmó que el jueves pasado el Concejo Municipal aprobó los cambios viales que se habían propuesto desde el 2011, con el fin de agilizar el tránsito en el centro de la ciudad.

De acuerdo con Thompson. el primer ajuste consiste en dejar en un solo sentido la vía de cuatro carriles que rodea el centro de Alajuela. De estos, uno será exclusivo para buses y taxis, dos para vehículos particulares y el último para parquear.

En esa calle de cuatro kilómetros de longitud, los vehículos solo podrán circular en sentido oeste-este, es decir entrando desde el restaurante Mc Donald's hacia la derecha, de ahí continuar hacia el estadio, el cemenerio general, y proseguir rodeando el casco central .

Otro de los ajustes que se implementarán será la creación de una terminal de buses que se ubicará en los terrenos conocidos como Fecosa, al suroeste de la ciudad.

También se harán cambios internos que incluirían modificaciones en semáforos y la creación de horarios y zonas de carga y descarga.

Todas las modificaciones se empezarían a implementar en el segundo semestre del próximo año.

"Hay que adjudicar la demarcación, ahorita hay ¢200 millones para esos cambios. Una vez que se adjudique se tomaría un mes para informar a la población, dos meses para realizar la demarcación y una vez implementados se tomarían cuatro meses para evaluar los cambios", explicó Thompson.

El alcalde añadió que además en la nueva terminal que beneficiará unos 25.000 usuarios de bus, se invertirán ¢1.700 millones.

"Lo más importante es que la propuesta quiere priorizar el transporte público", agregó.

El plan de delimitar la calle ancha en un sentido por circulación se empezó a analizar desde el 2011. En un inicio la intención de la Municipalidad incluso era dejar uno de los carriles para ser utilizado como ciclovía, sin embargo esa iniciativa no prosperó.

En setiembre del año pasado , el municipio realizó una serie de reformas en el sector El Llano (hacia el este de esa ciudad) cuyo fin era disminuir los tiempos de espera de los vehículos que ingresan a calle ancha.

Para esto se definieron varios tramos de las avenidas primera, dos y cinco, las cuales quedaron únicamente en sentido oeste-este, mientras que en el sentido contrario se definieron las avenidas cero, tres y cuatro.

En tanto las calles 11,15 y 19 se dejaron solo de sur a norte y las calles 13 y 17 de norte a sur.

Cambios en semáforo de aeropuerto quedaron varados

Las modificaciones en los semáforos, así como los ajustes en varias intersecciones que tenían como fin eliminar entrecruzamientos en las cercanías del aeropuerto Juan Santamaría quedaron varadas después de la renuncia del anterior ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta.

En abril de este año, tanto Ingeniería de Tránsito como la Municipalidad de Alajuela anunciaron que estaba todo listo para implementar la propuesta que incluía la eliminación de tres de los cuatro semáforos que actualmente operan en ese sector.

El plan era mantener únicamente el que regula el paso poco después de pasar el peaje, en el sentido San José-Alajuela.

Además se habilitaría una salida en la General Cañas hacia Río Segundo, una por el parque del Agricultor hacia El Cacique y otra salida hacia Invu-Las Cañas después de Mango Plaza.

"Esa propuesta la hicimos hace meses, se trabajó con Ingeniería de Tránsito se le hicieron ajustes y se aprobó desde el punto de vista técnico, veníamos trabajando para implementarla con el ministro Carlos Villalta, cuando se retiró (Villalta) quedó ahí (...) está varada en el MOPT, no me he podido reunir con el actual ministro", aseguró Thompson.

Según dijo a estas alturas del año la Municipalidad ya no podría incluir estos cambios dentro del presupuesto, pues como no recibieron respuesta los recursos se invirtieron en otras prioridades.