Ministro de Trabajo ordena retirar 'desafortunada' campaña contra explotación laboral

Los anuncios en buses y las vallas de una campaña contra la explotación laboral serán retirados por una orden del ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum.

A criterio del jerarca, se trata de una campaña "desafortunada" que salió a la luz sin su autorización, pese a que tiene el logo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), informó en un comunicado, la mañana de este jueves.

Los mensajes advierten: "Detrás de un jefe puede haber un tratante" y se instalaron a un lado de las vías y en la parte trasera de autobuses, principalmente.

LEA: Costa Rica: tierra fértil para esclavos

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) también reaccionó a estos mensajes por considerar que "desprestigia la figura de los jefes y patronos".

"Lamentablemente no fui informado del inicio de la campaña de previo a su publicación y me enteré durante la gira gubernamental por la provincia de Guanacaste. En la institución tenemos una directriz interna que establece que cualquier publicación de cualquier naturaleza que se haga con el logo oficial del Ministerio deber ser aprobada por la Oficina de Prensa y Comunicación y por el despacho a mi cargo, en este caso específico eso no sucedió", manifestó Hasbum en el comunicado.

"El tema de trata es un tema muy sensible en el que hemos venido trabajando, con nuestro representante en la Conatt (Coalición Nacional de Trata y Tráfico de Personas) y definitivamente la campaña es muy desafortunada y por eso la orden que he girado (de retirarla)". Alfredo Hasbum, ministro de Trabajo

Geovanny Díaz, vocero del MTSS, explicó que la campaña se financió con fondos de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt), de la cual el Ministerio forma parte.

Sin embargo, esa cartera desconoce cuánto costó y quién sugirió los mensajes.

Según Díaz, esta tarde se reunirá con Hasbum para formalizar una investigación que determine quiénes son los responsables, quién los avaló y quién ordenó la colocación de los anuncios.

Desde el miércoles, la empresa responsable de instalar la publicidad comenzó el retiro, luego de la orden del jerarca de Trabajo.

Piden sanciones

Franco Pacheco, presidente de Uccaep, pidió que se establezcan sanciones contra los funcionarios públicos que aprobaron esta iniciativa.

"Es importante que hagan las investigaciones pertinentes, den con los responsables de tan lamentable publicidad y se establezcan las sanciones del caso". Franco Pacheco, presidente Uccaep

"Confiamos en que tanto el presidente Luis Guillermo Solís, como el ministro de Trabajo, cumplan su palabra y retiren tanto las vallas como las traseras de bus que forman parte de la campaña. Es importante que hagan las investigaciones pertinentes, den con los responsables de tan lamentable publicidad y se establezcan las sanciones del caso", comentó Pacheco.

El financiamiento de Conatt proviene de la recaudación del impuesto de salida. De los $29 que pagan las personas que saldrán del país, $1 se va a las arcas de Conatt para combatir delitos relacionados con la trata de personas.