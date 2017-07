Juzgado capitalino sin funcionarios para estrenar Reforma Procesal Laboral

Los usuarios que acudieron este miércoles a realizar gestiones en el nuevo juzgado de Trabajo de San José, según lo dispuesto en la Reforma Procesal Laboral, tuvieron que devolverse sin ser atendidos.

La huelga de funcionarios judiciales impidió que se pudieran estrenar los cambios en la legislación laboral –vigente desde este 25 de julio– y que amplía las posibilidades para que los trabajadores puedan defender sus derechos.

Almíkar Ortez, de 56 años, llegó a poner una demanda a las 9.40 a. m., pues asegura que su exjefe no le quiere pagar las vacaciones y el aguinaldo que tenía acumulado al momento en que renunció de su trabajo como guarda de seguridad.

"Llevo cuatro meses de haber salido, porque me pagaba más barato y sin seguro (...) él quedó en pagarme el aguinaldo del año pasado, que no me pagó nada, y las vacaciones, pero no le he podido sacar nada. Dice que no tiene plata", explicó Ortez.

Francisco Pérez también salió muy molesto de la sede judicial, pues no pudo realizar una gestión de un reclamo que inició hace año y cuatro meses contra un expatrono.

"El problema es que pedí permiso en el trabajo para venir, y no puedo pedir permiso mañana también", reprochó Pérez.

Los empleados judiciales están en huelga desde el miércoles 19 de julio, en protesta porque los legisladores de la Comisión Especial de Pensiones descartaron un texto sugerido por los gremios para reformar el régimen de pensiones del Poder Judicial.

La oficina de prensa de ese poder de la República informó de que por el momento se desconoce cuántos juzgados laborales paralizaron sus labores, pues en muchos ni siquiera atienden sus propias llamadas.

El departamento de defensores públicos para asuntos laborales que creó la Reforma Procesal Laboral sí se encuentra activo, pero atiende solo emergencias, según informó Marta Iris Muñoz, jefa de la Defensa Pública.