Lo que en realidad está haciendo el hijo, es devolver los mismos sentimientos que recibió desde su gestación. No es tan sencillo como calificarlo de tener mala conducta, rebeldía o que es desafiante. Es simplemente falta de amor. Es un grito desesperado para que su madre lo abrace y lo acepte tal y como es. Una manera de decir…Me duele madre tu rechazo… No lo sigas haciendo. Porque si lo que deseas es un hijo malo, por amor a vos, me convertiré en el ser humano más malo para tu satisfacción. Hasta que muera o me maten.