Sala IV acoge cinco quejas contra política de restricción de velocidad en Internet móvil

Magistrados solicitan informes al ICE y a Sutel

Cinco recursos de amparo contra la Política de Uso Justo de Internet móvil iniciaron su trámite en la Sala Constitucional.

La medida del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se implementó el 1°. de marzo, y consiste en reducir la velocidad del Internet móvil a los clientes que excedan el límite de datos asignados por mes a su plan de telefonía.

Las quejas contra la política ingresaron a la Sala Constitucional entre el 6 de enero y el 2 de marzo. Uno de los recursos ya está en estudio, los otros cuatro están en proceso de notificación a las partes y a la espera de que el ICE y la Superintendencia de Comunicaciones (Sutel) remitan sus informes.

Una de las quejas la presentó el diputado Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana.

"La Sutel no ha cumplido su labor de informar. Por ejemplo, qué aplicaciones son las que generan más gasto, qué hacer cuándo se acaban y cómo usar las redes wifi para reducir el consumo de datos", dijo Redondo.

El legislador aseguró de que con el recurso de amparo pretende asegurar que no se violenten los contratos que ya habían suscrito los usuarios, que los mismos no se modifiquen unilateralmente y que no se afecte a poblaciones cuya única posibilidad de acceder a Internet es mediante redes móviles.

Redondo le pide a la Sala IV que suspenda la aplicación de la Política de Uso Justo de Internet.

Los otros recursos son de ciudadanos de apellidos Porras, Ramírez, Sibaja y Padilla.

La restricción en la velocidad del Internet móvil ya la aplicaban los operadores Claro y Movistar. En el caso del ICE, según el plan contratado, los clientes pueden descargar entre 2 y 20 gigabytes al mes. Quienes rebasen ese límite, verán reducida la velocidad a 128 kilobits por segundo, y volverán a la velocidad contratada hasta que se inicie el siguiente mes de facturación.