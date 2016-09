¿Cómo rastrear en Costa Rica un pedido de Wish o Aliexpress?

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La gran queja de los miles de usuarios que hacen uso de las tiendas virtuales chinas, como Wish y Aliexpress.com, es que no sabían dónde estaba su pedido luego de que ingresara a suelo nacional.

Debido a las reiteradas criticas, Correos de Costa Rica, encargada de hacer las entregas de esos productos, habilitó desde el 5 de setiembre un servicio para el rastreo de los paquetes cuando llegan al país.

“Hicimos una adaptación en los sistemas informáticos de Correos para que puedan capturar, por medio de un escaner, los diferentes formatos de código que generan esas plataformas. Vamos a ir incluyendo en el sistema grupos de paquetes para facilitarle a los clientes el retiro de su producto en un punto cercano a su domicilio”, explicó Jorge Solano, gerente comercial de esa entidad.

Por medio de la aplicación CorreosCR, que se puede descargar en App Store o Play Store, o la página web de Correos ( www.correos.go.cr ), es que se puede hacer el rastreo de los artículos en Costa Rica que fueron comprados en China por medio de Wish y Aliexpress.com

Para hacerlo, el interesado debe aportar el número de rastreo que estas aplicaciones generan días después de enviado el producto.

Correos de Costa Rica le informará si el paquete está en proceso de revisión de Aduanas, de distribución o de entrega. Si el número de rastreo aún no aparece en la plataforma, significa que no ha llegado al país o que no ha sido registrado en los sistemas.

Solano informó de que tienen una cantidad importante de paquetes que no han sido escaneados, en su mayoría, son productos que ingresaron antes del 5 de setiembre, fecha en la que se habilitó el servicio.











