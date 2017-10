Al menos 200 acueductos siguen afectados tras paso de tormenta Nate

Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó este sábado a las 5 p. m. que al menos 200 acueductos siguen con daños tras el paso de la tormenta Nate; situación que tiene a miles de costarricenses sin agua.

La afectación se presenta, principalmente, en Guanacaste, Zona Sur, Cartago y San José. De momento, se desconoce el total de afectados por la falta de líquido.

En Puriscal, 20.000 personas están desabastecidas debido a los daños en las instalaciones del AyA ubicadas en Quitirrisí de Mora. Un deslizamiento afectó las tuberías de conducción y avalanchas del río Negro y el río Tabarcia afectaron las captaciones de agua. Acueductos informó que se requieren estudios y trabajos con dragas para limpiar el cauce y estabilizar las márgenes. Además, deberán colocar nuevas tuberías.

En Acosta, 4.000 personas están sin agua. Los daños en el desarenador y la tubería son totales. La reconstrucción del acueducto dependerá de la reparación del camino de acceso, luego se deberá limpiar el cauce, así como colocar nueva tubería.

En Lámparas de Alajuelita, el río arrasó con la infraestructura del AyA; el sistema estaba recién construido. Ahora se debe desarrollar un nuevo proyecto.

En Salitral de Santa Ana, la infraestructura también fue arrasada. Esa es una zona de deslizamientos, lo cual dificulta el acceso y reconstrucción.

En Puntarenas, el acueducto está funcionando a media capacidad, solo hay agua unas cuantas horas al día. El río Barranca arrasó el dique el cual debe ser reconstruido, se debe hacer limpieza del cauce con una draga. El AyA espera que en una semana el servicio sea restablecido.

En San Vito de Coto Brus, un deslizamiento desacopló las tuberías y alrededor de 1.700 personas están sin líquido.

En Buenos Aires de Puntarenas no está funcionando el acueducto debido al daño en las tuberías. Están reparando el camino de acceso y haciendo los estudios necesarios. En ese mismo cantón, en el acueducto de Santa Marta hubo daños por un deslizamiento que afectó la toma de agua.

En San Ramón y Palmares , el acueducto funciona a media máquina debido a los cortes de electricidad y el deterioro de la cuenca del río Barranca de donde se toma el agua para abastecer a la población. Las condiciones fueron normalizadas pero el servicio se puede ver afectado en cualquier momento debido a que el río arrastra sedimento.

El AyA informó que ha logrado restablecer el servicio a 160.000 personas en Coronado, Los Sitios, Los Cuadros de Goicoechea y Pérez Zeledón

En las comunidades sin agua se está llevando el líquido por medio de camiones cisterna y en algunos se colocan tanques para almacenar el agua. La institución recomienda a las comunidades en donde no han llegado los camiones cisterna, utilizar el agua de lluvia para tomarla, no sin antes hervirla. En caso de que no haya electricidad, pueden tomar agua pero en envases limpios.

La tormenta tropical Nate (ya convertida en huracán) causó la muerte de once personas, a su paso por nuestro país y graves daños en la infraestructura vial.

