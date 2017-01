AyA disparó plan de gasto en publicidad y eventos, jerarca declara desconocer razones

Presupuesto pasa de ¢118 millones en 2016 a ¢621 millones en 2017

San José.

En el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) alguien decidió que este año era una buena idea gastar más dinero en la imagen y vida social de la entidad incluso sin avisarle a la jerarca o a la junta directiva.

Es así porque la previsión de gasto en pauta publicitaria y eventos sociales del AyA se disparó este 2017 pues el presupuesto se quintuplicó al pasar de ¢118 millones en 2016 a ¢621 millones en 2017.

La presidenta ejecutiva del Instituto, Yamileth Astorga, se declara primera sorprendida por el repunte y adujo desconocer las razones. Eso sí, aseguró que pediría un informe sobre el presupuesto asignado al Departamento de Comunicación Institucional e indagará el asunto.

La proyección contrasta con la directriz del Gobierno emitida el 14 de julio de 2014 –dos meses después de iniciada la Administración de Luis Guillermo Solís– en la cual se instruye a ministros y presidentes de instituciones descentralizadas reducir el presupuesto de alimentación, transporte y publicidad, entre otros.

Aún así, el rubro de "publicidad y propaganda" es el de mayor repunte del 2016 a 2017 en los fondos para Comunicación Institucional al ir de ¢56 millones a ¢230 millones; revelan los planes de compras anuales del AyA para ambos períodos, a los cuales tuvo acceso este diario.

La ejecución de esos ¢230 millones, además, se proyecta para setiembre próximo; un mes antes de que inicie la campaña política y cinco antes de las elecciones. También el gasto en "actividades protocolarias y sociales" se proyecta hacia final de año; en noviembre.

La partida para estos eventos, según el documento oficial del AyA, es la segunda partida con mayor crecimiento al cambiar de ¢12 millones el año anterior a ¢151,5 millones.

Esta contempla la contratatación de "servicios artísticos, equipos audiovisuales y de sonido, organización de eventos promocionales, escenografía, obras de teatro, espectáculos y otros".

También para noviembre se calculó la ejecución de ¢90 millones en compras de materiales promocionales como "artículos publicitarios y textiles", dicen los planes del Departamento de Comunicación Institucional, cuya directora es Maritza Alvarado Granados.No se pudo localizar a Alvarado porque está de vacaciones.

Además se añaden ¢20 millones en compra de servicios para elaborar un encuesta, aparte de ¢75 millones para "pantallas electrónicas y generador de caracteres"; todas novedades en los planes de este año pues ninguno de esos gastos figuró en el presupuesto del 2016.

"Siempre he sido muy transparente con estos temas y justo hoy (el lunes) cuando usted me preguntó, he pedido un informe que me explique este cambio. Cuando a uno le llega todo el presupuesto anual y se revisa, vienen las justificaciones correspondientes de cada rubro pero en este caso, penosamente, no. Ni yo, ni la junta directiva de la entidad hizo la comparación entre ambos años", explicó la presidenta ejecutiva.

Sorpresa. Según la jerarca del AyA, ella ha ido recortando gastos en publicidad, razón por la cual se declaró como "la primera sorprendida".

Ahora asegura que solicitó un reporte de los gastos en esos rubros de los últimos cinco años para tratar de entender esta situación.

Astorga adelantó que estos planes de gasto no se ejecutarán de la forma en que hoy están planteados porque el énfasis en la pauta publicitaria seguirá siendo los medios regionales donde, enfatizó, está el público meta al que más les interesa llegar en este momento.

"Llama la atención el cambio y la propia junta directiva también envió hace un tiempo un correo solicitando explicaciones", aseguró Astorga.











