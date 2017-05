Reguladora adjunta de Aresep queda nombrada automáticamente

San José.

La economista Xinia Herrera Durán quedó hoy jueves ratificada automáticamente como reguladora adjunta de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Su designación no ocupó votación pues se venció el plazo otorgado mediante resolución de la Presidencia legislativa.

Los diputados de Liberación Nacional, Acción Ciudadana, la Unidad Social Cristiana y algunos minoritarios se opusieron a que se extendiera el plazo de discusión sobre la ratificación de Herrera, como lo había solicitado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, con apoyo de Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y los oficialistas Ottón Solís y Nidia Jiménez.

La moción de Redondo fue rechazada y luego, cuando quiso una revisión, también le fue denegada. Incluso, el diputado cartaginés trató de convencer a sus compañeros, pero Gonzalo Ramírez le negó la palabra, por haberla solicitado a destiempo.

Acto seguido, el presidente del Congreso declaró que Herrera había quedado ratificada en el cargo. La ratificación automática ocurrió porque el jerarca había dictado una resolución en la que disponía que, si a las 2:15 p. m. no se había discutido el tema, Herrera quedara ratificada.

Críticas. Entre otros señalamientos, Redondo aseguró que Herrera recibirá al menos ¢7,1 millones de salario en un puesto sin sentido, que carece de funciones específicas, por lo cual solicitó apoyo a los diputados para eliminar la figura de Reguladora Adjunta.

Esa propuesta está planteada en un proyecto de ley (expediente 19.624) por el cual se haría una reestructuración total de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Según Redondo, el puesto es irrelevante porque muchas labores de la Autoridad se cumplen hoy desde las intendencias de Transporte, Agua y Energía que, además, gozan de indepedencia respecto al propio regulador general y la Junta Directiva de la Aresep.

"Me parece que no procede que esta Asamblea Legislativa caiga en estas ratificaciones casi automáticas sin tomarse el tiempo para debatir sobre nombramientos importantes. Este es uno de los puestos de la administración pública donde prácticamente no se hace nada, excepto malgastar dinero público", recalcó Redondo.