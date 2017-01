CNFL denuncia a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia por 'invadir' su área'

Compañía encontró transformadores de la competencia en Belén

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) presentó una denuncia ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en contra de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), alegando que esta última "invadió" su área de prestación.

Según explicó Guillermo Sánchez, director de asesoría jurídica de la CNFL, la denuncia se interpuso luego de que a finales de diciembre del año pasado, funcionarios de esa compañía determinaran la presencia de obras de la ESPH contiguo a la agencia Nissan en Belén de Heredia, cantón que pertenece a la zona de cobertura de la CNFL.

En ese lugar, los funcionarios detectaron un banco de transformadores y un transformador de pedestal, conectados a la red de la ESPH.

"Ellos tienen línea al otro lado de la calle, pero cruzan la calle y están en el cantón de Belén, donde ya la empresa Nissan empezó con los movimientos de terreno para la construcción de unas bodegas y ya tienen todos los requerimentos para conectar la línea, la CNFL denotó que el banco de transformadores ya está conectado a una línea de la ESPH que todavía está sin electrizar", explicó el asesor legal.

De acuerdo con el funcionario, esta es la octava vez que detectan este tipo de "irrespeto" a las áreas de concesión.

"Las otras denuncias se refieren al cantón de Belén en un condominio que se llama El Cafetal, ese es el último caso donde se dictó una resolución a favor", indicó Sánchez.

Otras situaciones similares han sido denunciadas en Flores y Santo Domingo de Heredia.

De acuerdo con el abogado, de todas las denuncias solo una ha sido resuelta por la Aresep y las demás aún se encuentran pendientes.

La vocera de la Aresep, Carolina Mora, explicó que el ente regulador resuelve los conflictos de competencia por razón de territorio según lo establece la Ley 7593.

Para esto, tras recibir la denuncia se debe conceder una audiencia a las entidades involucradas en el plazo de 15 días a partir de la denuncia.

Tras analizar cada caso, la Aresep puede emitir medidas cautelares que detengan la acción que se está denunciando, o bien la empresa que incurre en la falta puede estar sujeta a multas si se comprueba dicho incumplimiento.

ESPH niega "invasión"

Sobre la denuncia planteada por la CNFL, la ESPH aseguró que se trata de información "errónea" y que pretende confundir a la población y a la Aresep, pues más que un conflicto territorial se trata de un conflicto contra la libertad de decisión de los abonados.

"Sobre el caso específico, se trata de un servicio eléctrico de la ESPH en el cantón de Belén, que abastece desde hace 10 años, y en el que ESPH S.A. acudió, como eficientemente lo hace siempre, a mejorar la instalación que brinda desde el año 2007, mucho tiempo antes de iniciado el conflicto con la CNFL, y por lo tanto, no se encuentra sujeto a ninguna de las desafortunadas y cuestionadas resoluciones de Aresep, en los procesos judiciales en vigencia", indicó la empresa mediante un comunicado.En el mismo, reiteraron que no están brindando un servicio nuevo, por lo que no se irrespeta la situación jurídica actual, que está a espera de un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo.

La Empresa de Servicios Públicos agregó que son los mismos empresarios quienes han "huído" del alto costo de la electricidad que ofrece la CNFL.

Al mismo tiempo, sostuvieron que "varias empresas en zonas limítrofes bajaron sus costos de energía desde hace más de una década, cuando eligieron a la ESPH.

Según el comunicado, la Ley de Transformación de la ESPH habilita a esa empresa a prestar servicios en "toda la provincia de Heredia" y que el conflicto actual se da por una "interpretación errada" de la Aresep, razón por la cual llevaron el tema al Contencioso, en donde aseguran se discute no solo la competencia territorial en toda la provincia de Heredia, sino también el derecho de los usuarios de elegir al mejor distribuidor.











Comparta este artículo Nacional CNFL denuncia a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia por 'invadir' su área' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: CNFL denuncia a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia por 'invadir' su área' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.