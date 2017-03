260 mujeres reciben gorritos, cobijas y almohadas para enfrentar cáncer de mama

Kemly Cortés Segura estrenó su pañuelo para la cabeza, una botella para cargar agua, almohada y frazada el miércoles anterior, en una de sus sesiones semanales de quimioterapia.

Tiene 28 años y fue diagnosticada con cáncer en su mama derecha a inicios de diciembre pasado.

Pañuelo, botella, almohada y frazada son parte de un regalo que le dieron, hace una semana, como paciente oncológica del Hospital San Juan de Dios.

Solo quienes han vivido el cáncer saben lo que es recibir de un grupo de desconocidos gorritos para tapar la caída del cabello, cobijas y hasta pijamas que les ayuden a sobrellevar la rudeza de la radio y la quimioterapia.

Cortés está en el grupo de 260 pacientes oncológicas de los hospitales México y San Juan de Dios que fueron beneficiadas con un paquete de implementos para enfrentar algunos de los momentos más duros de esta enfermedad.

"Yo no tenía nada de esas cosas. El miércoles pasado, que fui a quimio, me llevé el bolsito con todo lo que me dieron y me sirvió un montón. La frazada me sirvió para protegerme del frío, y estoy usando el pañuelo porque ya se me cayó el pelo.

"Yo no tengo los recursos para comprar muchas de esas cosas. En casa solo mi esposo trabaja y hasta es complicado sacar para pasajes", dijo esta asistente de arquitectura, que dejó temporalmente su profesión para enfocarse en luchar contra la misma enfermedad que ha atacado a varias tías y primas.

Hace una semana, la Fundación Alma Fuerte entregó estas ayudas, que consisten en cobijas, medias, botellas, gorritos y pijamas para pacientes de los hospitales San Juan de Dios y México.

Las principales beneficiadas serán mujeres en tratamiento por cáncer de mama, como Kemly, quien es vecina de Hatillo 2, en San José.

Esta donación es parte de la campaña 'Un Mensaje Rosa', de octubre anterior.

La iniciativa es de la Fundación Alma Fuerte en alianza con varias empresas que convirtieron las firmas recolectadas en dinero para comprar estos paquetes.

La Fundación Alma Fuerte nació para apoyar a las sobrevivientes de cáncer de mama de escasos recursos.

Cortés, quien vive en Hatillo 2, en San José, y es mamá de dos niños de 7 y 4 años de edad, agradece estas ayudas que le servirán, junto al apoyo de su familia, a dar el siguiente paso para superar esta enfermedad.

El cáncer de mama tiene el primer puesto en incidencia en las costarricenses entre todos los tipos de cáncer (56 por cada 100.000 personas).

También es el primero en mortalidad (13,2 muertes por cada 100.000 mujeres), según datos del Registro de Tumores para 2014 y 2015, respectivamente.











