Víctima afirmó que red le pagó por su riñón y le ofreció más para reclutar donantes

Fue un compañero policía quien la contactó para que cediera un riñón, por el cual le ofrecieron pagar entre ¢5 millones y ¢6 millones.

La información fue parte del testimonio que brindó Maureen Cordero Solano, miembro de la Fuerza Pública quien, supuestamente, luego se encargó de reclutar más víctimas para la extracción ilícita de órganos.

Esta mujer, vecina de Tirrases de Curridabat, San José, es uno de los 25 testigos aportados por la Fiscalía en este juicio, que se inició el 11 de setiembre en el Tribunal Penal de San José contra cuatro médicos y un comerciante griego.

La declaración de Cordero se realiza por teleconferencia.

Cordero Solano declara en calidad de víctima imputada, pues también ella forma parte de la lista de 14 personas a quienes, supuestamente, se les extrajo un riñón a cambio de un pago.

De acuerdo con la mujer, el primero en darle la información fue el comerciante griego, quien la puso en contacto con Francisco Mora Palma, jefe de Nefrología del Hospital Calderón Guardia y señalado por la Fiscalía como cabecilla de la red de trasiego de órganos.

Cordero manifestó que luego de esas conversaciones "todo sucedió muy rápido", en un plazo de 15 días. Las citas tras la extracción de riñón fueron en el consultorio de Mora Palma.

Luego de que ella donó su órgano, expresó la mujer, el médico le habría ofrecido $2.000 para que llevara más personas interesadas en dar su riñón. Fue así como condujo a conocidos que estaban en mala situación económica, entre ellos a la pareja que enviaron a Israel para entregar su órgano.

Entre las personas que habría reclutado estaban choferes 'piratas', mensajeros y la empleada de un bar.

Entre otras manifestaciones, la testigo dijo que Mora hacía que los interesados firmaran un documento donde señalaban que no habían recibido dinero.

Cuando salió la información del supuesto tráfico de órganos en el país, añadió, el médico habría reunido a los donantes para pedirles que dijeran no haber recibido dinero a cambio.

Cordero, además, dijo que Mora cobraría $40.000 para todo el equipo médico.

Asimismo, relató que ella hizo amistad con la familia del receptor de su riñón y supo que habían pagado más por el órgano, de lo que a ella le informaron.

Los órganos dados por estas personas fueron trasplantados a enfermos de Israel, Italia, Grecia y Estados Unidos, según ha trascendido durante el debate.

A Maureen Cordero la Fiscalía le otorgó un criterio de oportunidad, por lo que se tiene la acción penal suspendida, ya que ella acordó corroborar con su declaración los hechos que el Ministerio Público le atribuye en su acusación a los cuatro médicos y al comerciante griego que aparecen como imputados.

La supuesta red

De los cuatro especialistas, quien es señalado por la Fiscalía como presunto líder de la red de tráfico es Mora Palma.

Él trabajó 30 años en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y fue por 13 años jefe del servicio de Nefrología del Hospital Calderón Guardia.

También aparecen como imputados en la acusación los urólogos Maximiliano Mauro Stamati y Fabián Fonseca Guzmán, y el especialista en Vascular Periférico, Víctor Hugo Monge Monge, y el griego Dimóstenes Katsigiannis Karkasi, quien al parecer ejerció de intermediario entre Mora Palma y las personas a quienes se les quitó un riñón.

Mora Palma ha sido, hasta el momento, el único imputado que brindó declaración.

Según el médico, él nunca se benefició de estos procedimientos y, más bien, se considera como uno de los especialistas en Nefrología que desarrollaron el sistema de trasplantes de riñón en el país.

"Yo creo firmemente en el trasplante con donante vivo, que no produce lesión alguna. Yo no lesioné a ninguna persona, no falseé datos. Como funcionario público, no me beneficié ni beneficié a ninguna persona", manifestó en su declaración del 13 de setiembre.

Hasta el momento, han declarado, al menos, dos investigadores judiciales y un médico, también como parte de los 25 testigos de la Fiscalía.

En total, está previsto que en este debate pasen 46 personas a declarar.

Según lo programado, el juicio terminaría en noviembre, y sería la primera vez que en Costa Rica se lleva a los tribunales un caso de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos.

De acuerdo a la acusación y a un testigo de la Fiscalía, el investigador judicial Diego Castillo Gómez –el primero en dar declaración en este juicio–, Cordero Solano habría vendido su riñón y participado también como reclutadora de víctimas a cambio de $1.000 por cada persona.

Esta red, aparentemente, llegó a pagar entre ¢3 millones y ¢10 millones por riñón.

Los procedimientos se realizarían en dos centros médicos privados, identificados por la Fiscalía como la Clínica Bíblica y el Hospital Hotel La Católica.

Las personas reclutadas por Cordero serían, en principio, conocidos cercanos de esta mujer.

La Fiscalía le atribuye a Mora Palma 14 delitos por trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, 16 delitos de peculado, 12 delitos de lesiones graves, y 6 por falsedad ideológica.

Al comerciante griego Katsigiannis Karkasi, se le atribuyen tres delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos y tres lesiones graves.

A Mauro Stamati, Fonseca Guzmán y Monge Monge, la Fiscalía les relaciona con la comisión de 14 delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos y 12 delitos de lesiones graves.