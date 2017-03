Adolescente de 16 años y adulta de 40 dan a luz bebés con microcefalia asociada al zika

Vecinas de Puntarenas

Ministerio de Salud está preocupado porque embarazadas no se protegen contra el virus

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Una adolescente de 16 años y una adulta de 40 dieron a luz bebés con microcefalia, hace una semana, en Puntarenas.

El Ministerio de Salud clasifica los casos como probables, pues aún faltan pruebas para asociar esta malformación congénita al virus del Zika.

Sin embargo, en las historias clínicas de estas mujeres quedó registrado que padecieron el virus en algún momento del embarazo.

Estos nacimientos se suman al de otro menor con microcefalia a inicios de marzo.

El niño también vive en Puntarenas y ya egresó del hospital. Su mamá tuvo zika. Este caso sigue bajo análisis y aún clasifica como probable de microcefalia asociada a ese virus.

Los nacimientos de niños con zika en lo que va de marzo, supera al número registrado todo el año pasado, cuando dos bebés presentaron esta condición.

LEA: Salud investiga si zika causó microcefalia a bebé de Puntarenas

Daniel Salas Peraza, director de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud, no ocultó su preocupación.

Según dijo, 75% de las 150 mujeres cuya infección con el virus fue confirmada en el 2016, darán a luz en los próximos meses y existe el riesgo de que los niños nazcan con el síndrome congénito asociado al zika. El 25% restante ya dio a luz.

Ese síndrome incluye otros trastornos que pueden afectar el desarrollo cerebral de los menores, la vista y la audición.

"La confirmación se logra cuando el bebé nace. Estos son casos recientes. Uno de ellos podría ser que se confirme. El otro quedaría como probable porque los resultados de las pruebas salieron negativos al momento de nacer", dijo el especialista.

El sexo de los bebés no trascendió, pero se sabe que uno es un bebé de término (nació a las 40 semanas de gestación), y el otro no.

LEA: Costa Rica confirma primer caso de microcefalia asociada al zika

"Los dos tienen microcefalia como diagnóstico principal, pero hay que hacer una investigación más exhaustiva para ver si hay otras malformaciones asociadas. El de término es hijo de una mamá de 40 años, y el de pretérmino de una de 16 años. Ambas tuvieron zika durante el embarazo", agregó Salas.

La adolescente desarrolló la enfermedad a las 8 semanas de gestación, y la de 40 años a los cuatro meses.

"De estos tres casos probables, hay dos que no habrá forma de que se confirmen. Uno sí, solo esperamos el resultado de un examen", agregó Salas.

"Esto nos tiene muy preocupados. Las embarazadas constituyen la población que debemos proteger con más intensidad, pero seguimos encontrando criaderos de zancudos en grandes cantidades y estamos en época seca. Con la lluvia esto empeorará.

"Nos preocupa mucho que no haya reacción, que las familias y las comunidades no se unan para proteger a las embarazadas. No solo del mosquito. Las mujeres y sus parejas se deben proteger en las relaciones sexuales porque ya está confirmado que este virus también se transmite por esta vía", agregó Salas.

LEA: EE.UU reporta primer caso de transmisión sexual del zika de mujer a hombre

El director de Vigilancia de la Salud reiteró el llamado para que las embarazadas no visiten los sitios con alta incidencia de zika.

LEA: Embarazada se convierte en primer caso autóctono de zika en Costa Rica

De acuerdo con el boletín epidemiológico enviado la tarde de este miércoles, los cantones con la mayor tasa son Matina, Orotina, Siquirres y Esparza.

También está Abangares, Puntarenas, Talamanca, Bagaces, San Mateo y Cañas.

"Si vive en esas zonas, no se exponga a la picadura del mosquito, use repelente, ponga mosquiteros y mallas y, sobre todo, elimine criaderos. Además, use condón durante las relaciones que tenga en el embarazo", recordó el médico.

Los datos más recientes del Ministerio de Salud, correspondientes a las primeras nueve semanas epidemiológicas del año, dan cuenta de 110 casos confirmados de zika de los 575 notificados en todo el país.

Se han tratado casi medio millón de criaderos potenciales del zancudo transmisor, el Aedes aegypti, y se han visitado más de 145.000 viviendas.

El zika también trae otros riesgos asociados, como el síndrome neurológico Guillain-Barré, causante de inmovilidad corporal temporal en la mayoría de los casos.

El año pasado, dos personas adultas desarrollaron ese síndrome.

El Aedes aegypti también transmite el virus del dengue y el de chikunguña.

En lo que va del año, se han registrado 748 enfermos de dengue y 99 de chikunguña.











Comparta este artículo Nacional Adolescente de 16 años y adulta de 40 dan a luz bebés con microcefalia asociada al zika Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Adolescente de 16 años y adulta de 40 dan a luz bebés con microcefalia asociada al zika Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.