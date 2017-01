Economista Eli Feinzaig: ‘Pensiones de Caja están concebidas como una estafa’

Propone migrar a régimen de capitalización

“La estafa de las pensiones”. Así tituló el economista Eli Feinzaig un artículo suyo en las páginas de opinión de este diario el 3 de enero. El artículo fue el más leído ese día.

Feinzaig se considera estafado por la Caja, a la que ha pagado cuotas por una pensión que no sabe si recibirá, como pronostica que le sucederá a miles de costarricenses si no se hacen reformas sustanciales al principal sistema de jubilaciones del país.

Sus críticas más severas las lanzó apenas iniciando el año en que la institución discutirá nuevos cambios al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Este es un resumen de la entrevista, que podrá ver completa en el espacio ‘Diálogos’, en nacion.com.

Usted afirma que las pensiones son una estafa. ¿Podría explicar más esa idea?

Son una estafa porque están concebidas como una estafa. Desde la creación del IVM los aportes que se hacen para las pensiones de las personas nunca fueron suficientes para producir el retorno necesario para asegurar una pensión digna. Siempre han dependido de que la cantidad de trabajadores sea tanto más grande que la cantidad de los pensionados, y que con los aportes de las personas se pueda ir pagando a los pensionados actuales.

Pero esto no convierte al concepto de régimen de pensiones en una estafa. El problema está en equilibrar los beneficios con los aportes y rendimientos.

Hay dos aspectos en el asunto: uno, los aportes son insuficientes para garantizar las pensiones. Y el otro es que durante 60 años le han estado prometiendo a los costarricenses una pensión que el Estado costarricense ahora no puede cumplir. Y cuando usted entrega parte de su dinero todos los meses a cambio de un retorno que es la pensión que usted espera, y a medio camino le dicen que ya no se la van a poder dar o que le entregarán una pensión menor, eso es una estafa.

Entiendo que hablar de estafa tiene carácter metafórico.

Es un sentido figurado, por supuesto. No es que alguien dijo: 'veamos cómo le robamos a la gente'. Pero está concebido bajo el mismo concepto de un esquema Ponzi.

El IVM ha prometido lo que hasta ahora no está pudiendo entregar.

Porque hace 40 o 45 años había 32 trabajadores activos o cotizantes por cada pensionado. Hoy hay menos de siete. ¿Por qué está implosionando el régimen de pensiones? Porque no están llegando nuevos inversionistas o cotizantes, y entonces ya la plata no alcanza. A diciembre de 2015, los ingresos del IVM alcanzaban para pagar 1,13 veces los gastos anuales. Esto lo que nos dice es que prácticamente la totalidad de lo que ingresa por aportes cada año se gasta en pagar a los pensionados actuales. Menos de un 10% de lo que estamos cotizando hoy se está acumulando en la reserva para la pensión futura.

Usted apunta a una posible solución.

Lo que yo estoy proponiendo es migrar hacia un régimen de capitalización individual donde los aportes van para la pensión futura. La ventaja es que lo que aporto es para mi pensión.

Quizá no, pero en eso consiste la solidaridad…

La solidaridad, filosóficamente hablando, es una cuestión voluntaria. En el momento en que usted la obliga, ya no es solidaridad, es imposición…

Pero es una imposición para nivelar el terreno…

Ese concepto de solidaridad impuesta, la forma de llevarlo a cabo es a través de los impuestos. El dinero debería de ir a ayudar a los más vulnerables, y no como hoy, que tenemos un régimen de bienestar empresarial, donde las empresas reciben subsidios. Los impuestos tienen que ir a ayudar a estas personas y no crear un sistema alambicado, con una serie de contribuciones que son impuestos escondidos y que, al final de cuentas, es insostenible en el largo plazo. Yo no estoy relevando a la persona exitosa de su responsabilidad social de contribuir para la pensión digna de las personas menos afortunadas. Hagámoslo transparentemente, con los impuestos.











