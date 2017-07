Olga Arguedas, directora de Hospital de Niños: 'Es inaceptable que papás arriesguen a niños por ir a romería'

Los papás no deben llevar a sus hijos menores de 12 años a la romería. No, bajo ninguna circunstancia.

Esta es la exhortación que hace la directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas Arguedas, ante el pico de infecciones respiratorias que coincidirá con la realización de esta actividad masiva.

LEA: Cuatro bebés han muerto en dos meses por infecciones respiratorias

Desde mayo, ese hospital pediátrico está saturado por un aumento en el número de chiquitos infectados con virus respiratorios. En los últimos dos meses, han fallecido cuatro menores de un año, y desde enero han muerto seis.

La siguiente es una entrevista con Olga Arguedas, quien explica las razones por las cuales una familia debería abstenerse de llevar niños menores de 12 años a esta peregrinación hacia Cartago.

– ¿Por qué no es recomendable llevar menores a la romería?

– En las condiciones actuales, el país tiene una alerta sanitaria por la circulación de virus respiratorios, especialmente entre la población pediátrica. Esta alerta se fundamenta en el hecho de que el número de casos que estamos viendo está incluso más arriba de lo que se llama 'zona de alarma', y esto obliga a tomar todas las medidas de prevención posibles.

LEA: Operativo de Cruz Roja para romería se inicia el 22 de julio

"También porque se ha demostrado médicamente que todos los eventos con aglomeraciones de personas facilitan la diseminación de infecciones respiratorias; principalmente las que se transmiten por las manos o por vía respiratoria. Las infecciones que vemos ahora se transmiten por gotitas de saliva o de moco, que pueden pasar de persona a persona cuando alguien estornuda o se toca la boca o la nariz y luego toca una superficie.

"Una de las actividades más multitudinarias en Costa Rica es la peregrinación a la Virgen de los Ángeles. Por eso, nos preocupa que la población pediátrica vaya a estar expuesta a esta gran cantidad de personas. Los adultos también tienen infecciones respiratorias, pero en la mayoría son más leves en su comportamiento. Los adultos funcionamos como un reservorio o transmisor de las infecciones a las poblaciones más vulnerables, que son los niños y los mayores de 65 años".

"Tengo que utilizar esta información para que la gente entienda que esto es algo que mata. No solo se genera una plétora en los servicios; también está matando, sobre todo a menores de un año".

– ¿Cuáles son los pacientes pediátricos de mayor riesgo?

– Las categorías de más riesgo son los prematuros (los niños que nacieron antes de tiempo), los menores de un año, los niños que tienen cromosomopatías (síndrome de Down y otras anormalidades cromosómicas); los que padecen del corazón y quienes tienen enfermedades en los pulmones ya conocidas. Esos del todo no deberían ir. Hemos sido muy sencillos en nuestro llamado: no deben ir menores de 12 años.

– ¿Por qué razón?

– Si bien es cierto el riesgo de complicaciones en el niño mayor de cinco años es menor, sí tienemos un grupo importante de mayores de cinco que, aunque no fallecen por infecciones respiratorias agudas graves, son asmáticos y se les exacerba el asma por exposición a los virus respiratorios. Estos chicos vienen a los hospitales y nos ocupan espacios en un centro que está pletórico.

LEA: Salud declara alerta sanitaria ante aumento de infecciones respiratorias por virus sincitial

– ¿Cómo persuadir a los papás de no llevar a sus hijos a la peregrinación? Siempre se ven parejas con niños pequeños en coches...

– No quiero sonar con un tono alarmista, pero debo decir que ya tenemos seis niños fallecidos por infección respiratoria. Tengo que utilizar esta información para que la gente entienda que esto es algo que mata. No solo se genera una plétora en los servicios; también está matando, sobre todo a menores de un año.

– ¿Cuándo se dio la muerte más reciente?

– Hace una semana. Tenía cinco meses de edad. La mayoría de las muertes se ha concentrado en este pico, que arrancó en la semana 21, en el mes de mayo. Desde entonces, hemos registrado un ascenso sostenido en el número de enfermos. La cantidad de fallecidos es parecida a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

– ¿Cuáles son los otros riesgos de llevar a niños a la romería?

– No solo el contacto y la concentración de la gente genera un riesgo en la romería. Los cambios en la temperatura corporal son un factor de riesgo para adquirir infecciones virales o para que una que ya existe se complique. Como decían nuestras abuelas: cuando uno está resfriado no tiene que salir a ventearse.

"La disminución de la temperatura corporal afecta algunos componentes del sistema inmune en su respuesta. Nos preocupa mucho el hecho de que niños pequeños hagan esta caminata y sufran este tipo de cambios, provocado por la lluvia, los cambios de temperatura durante el día, la presencia de lluvia".

– ¿Han identificado cuáles son los sitios de mayor riesgo de contagio en el trayecto de la romería?

– No, no. Vamos a ponerlo así: en el 2016, el pico de infecciones respiratorias se presentó antes. Cuando se dio la romería ya estábamos saliendo del pico. En el 2015 no hubo pico para esos días. En el 2014, el pico se presentó después, fue entre setiembre y octubre.

LEA: Llegan primeros romeros a Cartago

"Este es un año en donde estamos preocupados porque las dos situaciones se están dando de manera coincidiente: en el momento de más alta ocupación y con pacientes muy graves es que coincide la realización de la romería.

"Nuestro llamado es una exhortativa a las familias a organizarse de manera tal que los niños queden en la casa al cuidado de adultos responsables, y que los adultos de la famlilia que deseen participar y que estén en condiciones para hacerlo que lo hagan.

"Como Hospital Nacional de Niños, nos parece que no es aceptable que en esta situación la familia arriesgue al niño por participar en esta actividad".

– ¿Cuál es la situación del Hospital Nacional de Niños en estos días?

– Esta semana tuvimos el siguiente comportamiento: el número de pacientes en la consulta externa se redujo en un 20%, pero el número de hospitalizados graves nos aumentó. En este momento, tenemos alrededor de 106 hospitalizados por causa respiratoria, y de ellos una cuarta parte son niños en condición crítica, que requieren asistencia ventilatoria para respirar.