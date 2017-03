Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Nació primera bebé fecundada 'in vitro' en Costa Rica después de fallo de Corte Interamericana

Nacional Nació primera bebé fecundada 'in vitro' en Costa Rica después de fallo de Corte Interamericana

Ya nació la primera niña concebida in vitro en el país después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó a Costa Rica a reiniciar ese tratamiento de reproducción humana asistida.

El caso lo anunció Telenoticias de Canal 7.

La Nación intentó localizar al médico Ariel Pérez Young, del Centro Fecundar, quien habría sido el especialista a cargo del caso. Se le dejó un mensaje en su oficina esta mañana.

Este nacimiento, así como otras aplicaciones de la técnica que ya están en proceso, pudieron darse en el país, luego de la condena impuesta al Estado costarricense por el tribunal internacional en diciembre del 2012. Esa resolución revirtió el fallo de la Sala Constitucional que prohibió la fecundación in vitro (FIV) desde el 2000, al considerar que el tratamiento atentaba contra la vida humana.

Luego de la sentencia de la Corte fue necesario un reglamento del Ministerio de Salud para establecer requisitos, entre ellos la certificación de las clínicas. A partir de entonces, varios centros ya pusieron en ejecución la técnica.

Entre tanto, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está en trámite de licitar la construcción y el equipamiento de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad, que se ubicará en el Hospital Nacional de las Mujeres (antigua Maternidad Carit).

Autoridades de la institución anunciaron en enero que estarían en capacidad de tratar hasta 170 pacientes por año con problemas de fertilidad.

Gerardo Escalante López, pionero de estos tratamientos en el país y quien trajo al mundo al primer niño in vitro de Costa Rica el 14 de octubre de 1995, manifestó su satisfacción por este nacimiento.

En 16 años, nacieron 15 personas con esa técnica, que consiste en fecundar un óvulo en un laboratorio con ayuda de procedimientos médicos que incluyen la estimulación ovárica mediante el uso de fármacos.

"En lo personal, me satisface porque esa es la demostración de que la lucha que dimos durante 17 años y 17 días, permitió que no solo este centro hiciera in vitro sino que la seguridad social vaya a hacerlo, que fue una solicutud nuestra expresa a la Corte para evitar marginación por razones económicas", dijo Escalante desde Nueva York, Estados Unidos, en donde se encuentra de visita en uno de los centros más modernos de ese país que aplican ahí esa técnica.

El centro que fundó Escalante, el Instituto Costarricense de Infertilidad, iniciará con estos procedimientos a finales de este mes.

"Nosotros no hemos corrido. Tenemos casi un año de hacer el laboratorio despacio. Ya estamos certificados y autorizados por el Ministerio de Salud y estamos en la fase de implementación con huevos de ratón y embriones de bovino, para perfeccionar y certificar la calidad del laboratorio", explicó el médico.

Ellos ya realizaron tres procedimientos llamados "de rescate" a mujeres que por su edad o por la condición de sus ovarios se consideraban urgentes. Los casos no prosperaron.

En la lista de espera de este centro hay 62 parejas.











