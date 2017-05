Médicos sin acceso a sistema digital no podrán recetar psicotrópicos

Nueva plataforma funciona desde este martes

A partir de este martes, los médicos que no hayan realizado el proceso de firma digital y registro en el sistema de receta electrónica no podrán prescribir psicotrópicos o estupefacientes a sus pacientes.

El 9 de mayo es la fecha prevista para la entrada en operación de una plataforma del Ministerio de Salud que hará obligatorio el uso de la receta digital para ordenar estos medicamentos.

El objetivo es tener un mayor control sobre estos fármacos considerados como de uso delicado, pues pueden prestarse para tráfico o consumo por parte de personas con problemas de adicción.

Entre estos medicamentos se encuentran sustancias contra la ansiedad, depresión o para el manejo del dolor.

La viceministra de Salud, María Esther Anchía, aseguró que quienes no estén registrados no van a tener acceso a la receta, pues se les puso un plazo y se dieron capacitaciones para que todos los sectores estuvieran listos.

"Tal y como se informó, los que no estén registrados en el sistema no tendrán acceso, no tendrán la posibilidad de emitir sus recetas excepto los médicos de la Caja, pues se está en un proceso de adaptación mientras se hace la conexión con el expediente digital", afirmó Anchía.

La viceministra dijo que hay un número de médicos que no han completado el registro por lo que van a tener dificultades, pero no precisó la cifra.

Por su parte, Andrés Castillo, presidente del Colegio de Médicos, aseguró que se han dado capacitaciones tanto de la plataforma de receta electrónica como de firma digital.

Esta última se ha convertido en uno de los principales obstáculos, pues muchos médicos no contaban con ese requisito.

Al igual que la viceministra, el representante del gremio afirmó que hay un grupo importante de doctores que no han cumplido el proceso.

"Creemos que tiene que ser un proceso paulatino (...) nosotros desde el punto de vista del cuerpo médico hemos estado preocupados y ocupados en ayudar a que puedan prescribir estos medicamentos a partir de mañana (martes), dado que son medicamentos muy importantes en la práctica privada para muchos tipos de atención", expresó.

Por su parte, Lorena Quirós, directora del Colegio de Farmacéuticos, añadió que desde el gremio que representa han realizado capacitaciones y labores de divulgación por lo que la mayoría de profesionales ya están preparados para utilizar el sistema.

"Aún hay dudas que en el camino se van a ir resolviendo", afirmó Quirós.

Se estima que unos 12.000 médicos de diferentes especialidades, y 5.000 farmacéuticos utilizarán la nueva plataforma.











