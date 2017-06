Expresidenta de CCSS: '"Le solicito su renuncia por una decisión de orden político". Eso fue lo que el presidente me dijo'.

Vestida con su gabacha de médica, con el logo de la CCSS, María del Rocío Sáenz Madrigal explicó ante la prensa su encuentro con el presidente Luis Guillermo Solís, quien se limitó a decirle: "Ha llegado el momento de solicitarle la renuncia".

La conversación fue cara a cara, en Casa Presidencial, en Zapote. Tardó unos 15 minutos, según contó esta especialista en Salud Pública. "(...) yo acepté dócilmente", dijo la médica quien votó a favor en Junta Directiva de la CCSS el aumento de un punto porcentual en la cotización de los trabajadores al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El alza será en dos tractos de 0,5 puntos porcentuales: una a partir del 1.° de julio y otra a partir del 1.° de enero.

El siguiente, es el intercambio de preguntas con los periodistas de los distintos medios, que la siguieron durante sus más de tres años a la cabeza de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

¿Fue tan fácil aceptar la petición de renuncia del Presidente? ¿No se resistió usted ante el señor presidente, tomando en cuenta que hay argumentos técnicos y no políticos?

Eso es un tema difícil, porque cuando uno es designado por el presidente de la República, él es el que lo ubica a uno y lo remueve. Ese es uno de los temas que quedará para la posteridad para analizar dentro de la autonomía institucional.

"En ese sentido, yo acepté dócilmente porque soy una funcionaria de una larga carrera. Y, la verdad, cuando el argumento es de carácter político, y no técnico, yo no tengo nada que discutir ante esos argumentos.

¿Qué va a pasar con la mesa de diálogo para pensiones?

Ya esas son preguntas que tendrán que hacerle al señor presidente de la República. Ya no me corresponde contestar.

¿Se postergan las decisiones de la Junta Directiva?

No sabría decirle. Las decisiones que ha tomado la Junta están en firme, la mayoría. Aquellas que no están en firme seguramente se pondrán en revisión. Pero no me corresponde a mí los veredes de mi casa.

¿El presidente le comentó cuál sería el plan B que tiene tras la oposición al aumento del punto porcentual en la cotización obrera al IVM?

No, en ningún momento se entró a ese tema de discusión. El presidente me llamó y me dijo: "Ha llegado el momento de solicitarle la renuncia". Esa fue la frase que él utilizó.

El Poder Ejecutivo dice que usted no logró trasladar el sentimiento a la Junta Directiva.

Yo creo que es importante aclarar que una cosa es la presidenta ejecutiva y otra es la presidenta de la Junta Directiva. Cuando la Junta Directiva toma la decisión, la toma el órgano colegiado, no la toma la presidenta ejecutiva. Este es un tema a revisar que le tocará a otros ver esa diferencia: somos nueve personas en la Junta Directiva. Votamos siete a favor y dos en contra; eso le dice a todos los trabajadores y a todo el país que hubo una franca mayoría.

Cuando usted inició como presidenta, dijo que uno de los mayores problemas de la Caja era la articulación. ¿Se logró algo en estos tres años, se cambió algo o queda la CCSS amarrada?

Yo entrego una Caja más robusta y fortalecida. Hemos trabajado profundamente en la articulación interinstitucional entre los gerentes y las diferentes gerencias. Tenemos proyectos estratégicos de gran envergadura para la institución, como el expediente electrónico, el fortalecimiento del primer nivel de atención, todo el portafolio de infraestructura... Ese es un gran trabajo. En ese sentido, hemos avanzado suficiente. Quedan temas pendientes, y el más importante es la reestructuración de la institución.

¿Cree usted que la presión sindical tuvo que ver con la decisión del presidente?

Ese no fue un tema que yo le consultara. Yo recibí del presidente las palabras que les acabo de decir. Que era una decisión de orden político. Yo no entré a discutir la posición del presidente. Creo que es él quien tiene que contestar esa pregunta.

¿Dónde queda la autonomía de la CCSS?

Yo creo que ese es un tema a revisar a profundidad. Insisto, fue una decisión de la Junta Directiva de la Caja, no fue una decisión de la presidencia ejecutiva. Y yo creo que ese es un tema que quedará para revisión y los análisis. Yo me voy satisfecha, plenamente satisfecha de la labor realizada.

¿Cuándo fue la conversación?

A la 1:30 de la tarde.

¿Cuánto duró?

Como 15 minutos.

¿Usted supone que fue lo político? ¿El presidente le dijo explícitamente que fue porque usted y la Junta se negaron a echar atrás con el aumento del punto porcentual en la cotización de los trabajadores al IVM?

El Presidente dijo claramente: "Yo le solicito su renuncia por una decisión de orden político". Eso fue lo que él me dijo.

¿Eso es todo? ¿No dijo nada más?

No.

Dado que él ha dicho públicamente que está en contra (del aumento), ¿pensó que en algún momento esto podría ocurrir?

Cuando uno viene a estos puestos uno sabe el día que llega pero no el día en que se va. Es inherente al cargo. Uno espera obviamente terminar la gestión porque traza una ruta de trabajo. Pero, diay, si las circunstancias no se dan, uno no puede obligar a lo imposible.

¿Fueron temas acumulados? Primero, fertilización 'in vitro' y ahora pensiones.

Yo diría que podrían ser temas acumulados, podría ser. No salieron en la discusión. No es el momento de hacer el balance.

¿Qué opina usted sobre la figura de la presidencia ejecutiva de la CCSS?

En lo que he estado de acuerdo es en que la CCSS requiere un gerente general. No que desaparezca la figura de presidencia ejecutiva. Nada más que, al igual que sucede en otras instituciones, esa presidencia ejecutiva debe hacer un trabajo más de coordinación al interior de la Junta, y el gerente general haría un trabajo más a lo interno de la institución.

"Sigo creyendo que esa es una buena alternativa. En esa lógica, el tema de la autonomía de la CCSS es lo que tiene que privilegiarse. Lo que he aprendido en mi vida institucional en Costa Rica y en la región de las Américas, es que la Caja está vigente y es lo que es porque tiene una protección institucional.

"Ese es el tema fundamental que todos debemos tener muy claro. Hay una autonomía de la institución. Este es un tema que habrá que seguir revisando en cualquier decisión que se vaya a tomar".

En la sesión de Junta, usted había presentado una moción el jueves anterior para que, antes de que entre en vigencia el segundo 0,5 punto porcentual (en enero), se analizaran las medidas emanadas de la mesa de diálogo. ¿En el fondo, usted no estaba de acuerdo con el aumento de un punto porcentual?

No, es distinto. Yo estaba de acuerdo en el aumento de un punto porcentual porque así lo demostró el estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica. Esta es la decisión política. Ese es el qué. Es la decisión técnica. La decisión política era cuál iba a ser el cómo. Y el cómo era que el 0,5 punto porcentual entrara en vigencia el 1°. de julio y el otro 0,5 el 1°. de enero (2018).

"Mi moción era que dado que había una mesa de diálogo, esa entrada en vigencia en enero se analizara a raíz de los avances de la mesa de diálogo. Esa moción yo la presenté, fue acompañada por dos miembros de Junta y los demás la votaron (de forma) negativa".

¿Y la autonomía de la CCSS?