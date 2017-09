Maratónica revisión de piel permite detectar cáncer a 37 personas

Entre el montón de gente, casi 1.500 personas, los dermatólogos que viajaron desde San José se repartían como hormigas, atendiendo a unos y a otros.

Los pacientes provenían de diferentes partes de Limón, principalmente del cantón de Talamanca, donde hay comunidades indígenas.

En su mayoría, mujeres (991 en total), pero también hombres y niños pequeños con padecimientos de la piel que fueron atendidos cuidadosamente por los médicos.

En dos días de jornada intensa, entre el 21 y 22 de setiembre, los especialistas lograron detectar a 37 personas con varios tipos de cáncer de piel; incluidos tres melanomas, el más agresivo entre ese grupo de tumores por su capacidad para propagarse rápidamente a otras partes del cuerpo.

Los médicos también encontraron 16 casos de carcinoma basocelular, el cáncer de piel más común ocasionado por exponerse al sol sin protegerse con sombrero o manga larga.

Otras siete personas aparecieron con carcinoma epidermoide.

Pero la gran, gran mayoría llegó afectada por problemas menores, como hongos en las uñas,vitiligio (decoloración de la piel, popularmente conocida como melancolía), y tumores benignos.

Sonia Koon Rodríguez, dermatóloga del Hospital México, comentó que la jornada permitió brindar solución inmediata a numerosas enfermedades.

Se hizo con ayuda de varios módulos del hospital móvil de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo cual permitió la realización de 235 cirugías y 59 biopsias.

"A quienes se les diagnosticó cáncer de piel, se operaron inmediatamente. En otros casos, se detectaron patologías crónicas que probablemente requieran de un seguimiento por parte de los médicos del Ebáis, del segundo nivel o del tercer nivel, según su complejidad", explicó Koon.

Miriam Molina García, vecina de Shiroles de Talamanca, destacó la rapidez y calidad de la atención.

"Tenía un lunar que me crecía, no me dejaba dormir y era muy incómodo para mí y resultó ser un quiste. Me dolió mucho la cirugía, pero sé que ya voy a estar mejor", comentó Molina.

Otro de los beneficiados fue Fernando Villalobos Villalobos, de Bribrí. Él sufrió con un quiste en su espalda por más de 15 años.

Los cirujanos lo extrajeron el mismo día que Fernando buscó atención y le dieron la buena noticia: el tumor era benigno.