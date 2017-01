Hospital México aplica plan para evitar que pacientes pierdan citas por presas en la 'platina'

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El Hospital México implementa, desde esta semana, un plan de contingencia para evitar que los asegurados pierdan sus citas debido a los atrasos que puedan enfrentar por el cierre de dos carriles en el puente sobre el río Virilla en la carretera General Cañas.

Óscar Alvarado, jefe de Consulta Externa de ese centro médico, explicó que ante el riesgo de que los pacientes se atrasen más de lo normal, el hospital optó por mantener abiertos los espacios de las citas ausentes.

LEA: Cierre de la 'platina' genera caos en carretera y largas filas para abordar bus y tren

De acuerdo con Alvarado, cada día cerca del 12% de las personas que tienen citas programadas no llegan, por lo que estas se asignan a otras personas. Durante estos días no serán asignadas sino que quedarán para atender a quienes no lleguen a tiempo.

Alvarado comentó que durante este lunes solo se presentaron cuatro casos de pacientes que llegaron más de una hora tarde a sus citas, por lo que hubo que reprogramarles las consultas. Este martes no habían recibido reporte de ningún atraso a causa de las presas.

En cada uno de los casos, el médico que está a cargo de la consulta valorará la reprogramación de la cita.

El médico recordó a los pacientes la importancia de tomar las previsiones para evitar atrasos a causa de los problemas de tránsito.

El Hospital México tiene dentro de su área de atención asegurados que viajan de Alajuela, Heredia, zona Norte, Puntarenas y Guanacaste.

Los cierres en el puente sobre el río Virilla afectaron considerablemente los tiempos de traslado este lunes y martes, no solo en la General Cañas, sino que también se reportó el colapso de rutas alternas, principalmente las que salen por Heredia.

LEA: Incofer reconoce que tren no da abasto para trasladar a alajuelenses ante cierre de la 'platina'

Los usuarios también han tenido dificultades para utilizar el transporte público donde deben de enfrentar largas filas y trenes y buses repletos.

Los cierres en ese sector se mantendrán al menos durante mes y medio.

DEL ARCHIVO: MOPT cerrará puente de 'la platina' más de un mes en el sentido Alajuela - San José











Comparta este artículo Nacional Hospital México aplica plan para evitar que pacientes pierdan citas por presas en la 'platina' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Hospital México aplica plan para evitar que pacientes pierdan citas por presas en la 'platina' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.