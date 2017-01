Dudas sobre oferente atrasa compra de equipo odontológico

Licitación de la Caja por casi $3,5 millones lleva un año de demora

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Cuestionamientos sobre la principal empresa proveedora, incluida una denuncia ante la Fiscalía por supuesta falsificación de firma, tienen frenada una compra de la Caja por $3,5 millones en equipo odontológico, lo cual podría afectar la atención a los pacientes.

La adquisición, la más grande de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en los últimos años, debía estar resuelta hace un año.

La compra de $3,5 millones incluye piezas de mano (taladros), motores y otros insumos para tratar problemas dentales, dijo la gerenta de Logística de la Caja, Dinorah Garro Herrera.

Ante el retraso y su eventual impacto en los servicios a los asegurados, la institución recaba información para lograr que la Contraloría le autorice una contratación concursada de equipos por ¢300 millones.

La gerenta espera conseguir la autorización en dos meses, y finiquitar la compra principal en unos ocho meses.

Sin embargo, los efectos de esta demora se han empezado a ver en algunos de los 123 servicios de Odontología que tiene la Caja en todo el país.

Luis Diego Giralt Apéstegui, jefe de esa especialidad en el Hospital Nacional de Geriatría, dijo que han tenido que recurrir a la sección de Mantenimiento para reparar piezas que empiezan a mostrar desgaste por uso.

“No hemos tenido desabastecimiento porque hemos tomado previsiones. Pero si esto se atrasa seis meses más, tendré que ver qué hago porque ahí sí se paralizaría el servicio y son 100 pacientes por día los que atendemos aquí”, dijo Giralt.

Su homóloga en el Hospital Max Peralta, de Cartago, Kattia Rojas Jiménez, describió una situación similar.

Allí han tenido que aumentar la frecuencia de la esterilización de equipos porque los están usando más. El centro hospitalario atiende un promedio de 70 pacientes diariamente.

Denuncia

Dinorah Garro explicó que la compra de gran cantidad de equipo de forma centralizada procura la integración de trámites, mejores precios y mayor calidad para los hospitales.

“El plan de mejoramiento incluye la identificación de insumos de uso común para generar economías de escala y un tinte de calidad único en todos los servicios. Hemos encontrado beneficios en una sola compra con un precio y una calidad reguladas por el sector técnico”, sostuvo la gerenta de la entidad.

Pero en Odontología, las cosas no han marchado con la rapidez que se necesita.

El 13 de junio del 2016, la Comisión Técnica en esa área recomendó adjudicar cuatro de los siete ítems de compra a una sola empresa, por $2,9 millones anuales prorrogables un año.

Esta compañía, sin embargo, ha tenido que salir a aclarar supuestas anomalías que llevaron a que la Gerencia de Logística, también de la Caja, interpusiera contra ella una denuncia en la Fiscalía por supuesta falsificación de documento.

Como este caso está aún en manos de entidades como el Ministerio Público y el Ministerio de Salud, Dinorah Garro prefirió no emitir criterio.

“La contratación administrativa no puede mezclarse con cosas que no podemos asegurar. Es complicado de entender, pero hacemos las cosas con la transparencia y la lógica que la ley nos permite”, dijo Garro.

En un informe de auditoría sobre la licitación, la asesora legal de la Gerencia de Logística, Karina Aguilera Marín, comparó la complejidad del proceso con el llamado caso Synthes.

En ese asunto, supuestamente una empresa intentó hacer una estafa millonaria a la CCSS poniendo pacientes fallecidos o de otras especialidades para justificar las compras de insumos de Ortopedia.

“Es claro que nos encontramos ante un caso parecido pero no igual al de Synthes, en donde se cuestiona a la firma recomendada, pero no podemos ejercer ninguna acción porque no podemos atentar en contra del principio de inocencia”, manifestó Aguilera a la Auditoría.











Comparta este artículo Nacional Dudas sobre oferente atrasa compra de equipo odontológico Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Dudas sobre oferente atrasa compra de equipo odontológico Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.