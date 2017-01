Dinorah Garro, gerente de Logística: ‘Queremos bajar vulnerabilidad en compras’

En pocas palabras

El informe es bastante preocupante dado el nivel de compras que realiza la CCSS con procesos de contratación administrativa. ¿Cuál es la reacción de la CCSS?

Primero que todo, estamos satisfechos con el informe en general porque abarca una población de expedientes de todo el país y más del 90% de los casos no tienen alertas. A los expedientes que nos quedan con esas alertas, tenemos que entrarles, revisarlos, hacerles estudios y seguir con la capacitación continua de los funcionarios responsables de estos procesos. Esto para una institución tan compleja como la nuestra es satisfactorio pero no nos deja quietos.

¿Qué está haciendo la CCSS con el tema de las sanciones? La Contraloría alerta sobre la indefinición en el tema de las multas a quienes incumplen.

Es un tema sensible en el cual no podemos aflojar. Hemos trabajado con abogados, economistas y actuarios para definir el grado de sanción, cómo se va a medir, cuál es el monto a pagar, porque en realidad es un tema muy sensible. Tenemos que poner bastantes esfuerzos en esta área.

¿Qué ha hecho la CCSS para mejorar los controles en su sistema de compras, en los últimos años?

Tenemos el Sistema de Gestión de Suministros (Siges), que es un mejor control. Lo implementamos en el 2012, e incluye la planificación, la ejecución contractual y la formaliza de la compra. Estamos modelando el sistema para disminuir la vulnerabilidad ante errores. Esto nos da más fortaleza en el tema de compras públicas. Esperamos entre 2017 y 2018 afinar los controles.











