Niños y policías sufren por calidad de alimentos del CNP

Frutas y verduras podridas, queso con mosquitos, pollo con moho, carne no apta para consumo y hortalizas llenas de babosas son algunos de los hallazgos que hacen las cocineras de los Cen-Cinái y de la Fuerza Pública entre la mercadería que les suministra el CNP.

Esos productos son entregados por los proveedores del Consejo Nacional de Producción (CNP), entidad a la que le deben comprar obligados por un mandato legal. El artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP establece la obligatoriedad de los entes públicos de comprarle al Consejo todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de esta institución "a los precios establecidos".

Fue desde inicios de año que se incluyó a los 540 Cen-Cinái entre los clientes del Consejo. Anteriormente, estas instituciones contrataban proveedores locales. Sin embargo, ahora el Consejo les suministra la alimentación a 32.000 niños de escasos recursos que a diario asisten a estos centros, cuyo presupuesto mensual es de ¢576 millones.

En el caso de la Fuerza Pública, lleva poco más de dos décadas de trabajar con el CNP. Cerca de 12.000 oficiales se alimentan de los suministros del Consejo para lo cual tienen un presupuesto anual de ¢6.000 millones.

Las quejas por la "pésima" calidad de los productos y los atrasos en la entrega hicieron que a inicios de este mes, 14 Comités de los Cen-Cinái de Desamparados y Curridabat, enviaran una carta al entonces ministro de Salud, Fernando Llorca, con la finalidad de que intercediera por ellos ante una situación que calificaron de "insostenible".

"Algunos centros han tenido problemas por la calidad del producto que ofrece el CNP (podridos y saturados de babosas, damos constancia con las fotografías adjuntas), se solicita determinada cantidad de cada producto y lo realizan en forma antojadiza, (por) ejemplo, se solicitan 10 rollos de culantro y 5 chiles, llegan 20 rollos de culantro y los chiles no. Se pide carne de res y envían pollo, no se respetan los kilos pedidos, envían menos o más. Los pedidos se realizan con suficiente tiempo sin embargo llegan muy tarde, en reiteradas ocasiones, se ha solicitado que se ajusten estrictamente a los pedidos, a lo que hacen caso omiso", se lee en la misiva enviada por las funcionarias de los Cen-Cinái.

Además, ante los reiterados reclamos de sus afiliados, el Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco), que agrupa a trabajadores de la Policía y Cen-Cinái, enviaron una carta al presidente ejecutivo del CNP, Carlos Monge, el 18 de mayo, en donde le piden una solución.

"Se les han estado entregando productos en mal estado y alimentos perecederos de muy mala calidad, algunas veces podridos, lo cual nos parece inconcebible de parte de la institución que usted dirige", reclamó Siteco en la misiva.

Por la labor de intermediario entre los centros y los proveedores, el CNP se deja una comisión de entre 5% y 7% por cada producto vendido.

El Consejo reconoce las quejas de los centros de cuido, pero niega que hayan reportes de problemas de parte de la Fuerza Pública.

Quejas

Seidy Álvarez, presidenta del Cen-Cinai de Curridabat, fue una de las que firmó la carta enviada al Ministerio de Salud. Para ella, la obligación de tener que comprarle al CNP fue un cambio "terrible".

"Los provedores que el CNP tiene para nosotros son una porquería. Las lechugas llenas de babosas, el queso con moscos. Nosotros pagamos el precio de productos de primera calidad, pero nos llega de tercera calidad.

"Hemos tenido que devolverle lechugas, las papayas podridas, pero si uno se las devuelve, los proveedores se enojan. Los productos llegan atrasados, entonces hay que variar el menú. Además, el CNP tarda mucho en darnos la factura de cobro, entonces uno no sabe cuánto dinero puede disponer, las facturas llegan tres meses después.

"Aparte de todo eso, es mucho más caro comprarle al CNP que a un proveedor local, pero si el Ministerio de Salud quiere pagar más, no sé por qué, es cosa de ellos. La mala calidad es algo muy muy frecuente, esto nunca pasaba con los otros proveedores", explicó Álvarez, cuyo Cen-Cinái atiende a una población de 90 niños.

Para José Ledezma, director regional de Cen-Cinái Huetar Norte, que agrupa a 34 centros en Guatuso, Los Chiles y San Carlos, aparte de la baja calidad, el atraso en la entrega de los alimentos les genera problemas para suministrar la alimentación a los niños.

"Las cocineras tienen que ver qué hay disponible para suplir con lo que tengan porque no podemos comprar alimentos por fuera. Aparte, cuando llevan un alimentos de mala calidad no se les puede recibir. Por ejemplo, nos dan carnes de mala calidad, muy llenas de grasa, el cerdo (tiene) mucho corte que no es utilizable. Las frutas o llegan podridas o algunas veces llegan verdes, pero no se qué productos usan para la maduración que al otro día están súper maduras", contó el funcionario.

Las quejas por la mala calidad son conocidas por Lidia Conejo, subdirectora nacional de los Cen-Cinái. Ella explicó que reciben un promedio de cinco quejas por semana, principalmente, por el tema de calidad y entregas tardías del producto. Añadió que han estado en coordinación con el CNP donde han analizado los problemas, pero no puede decir que la situación esté resuelta.

En el caso de la Fuerza Pública, las quejas también son han llegado a oídos del subdirector Nils Ching. Segun él, se han presentado "debilidades" en la entrega de la fruta y verdura que es recibida al filo de maduración o ya pasada. En estos casos ellos devuelven la mercadería.

Nils añadió que hace dos semana mantuvieron una reunión con el CNP en donde la institución les aseguró que iban a tomar medidas.

Soluciones

Carlos Monge, presidente ejecutivo del CNP, respondió al Siteco que, según el registro de inconformidades, no reportan ninguna del Ministerio de Seguridad y que en el caso de los Cen-Cinái ellos son un "cliente nuevo" y este puede ser una de las razones de las "inconformidades".

"Es a principios del mes de enero del presente año que el Ministerio de Salud decide que la suplencia de los productos alimenticios de esos comedores fuera mediante el CNP (...), con la (sic) atenuante (de) que la implementación de la suplencia era inmediata, lo que obligó a desarrollar la estrategia de forma acelerada un tanto complicada por cuanto representa 540 nuevos puntos de entrega distribuidos en todo el país, una gran mayoría de ellos con limitaciones de acceso y muy distantes", detalla Monge al sindicato en una carta fechada el 6 de junio.

Óscar Quirós, director Agrocomercial del CNP, refirió que los Cen-Cinái tienen un catálogo de productos muy general que necesita ser depurado y especificado, además, afirmó que los volúmenes de pedidos de estos centros infantiles son muy bajos.

"Pueden pedir pescado pero no dicen qué tipo de pescado. La tecnología que utilizan para hacer los pedidos tiene limitantes de conexión a Internet. Sin embargo, hemos ido atendiendo las quejas, venimos capacitando a la gente de los Cen-Cinái para unificar la calidad y enviamos personal nuestro a los puntos de entrega para supervisar la calidad de productos", indicó Quirós.