CCSS sanciona a médica por negar atención a indígena herido

Caso se dio a principios de enero, en Alto Quetzal, Talamanca

La médica que se negó a atender a un indígena herido en el puesto de visita periódica en Alto Quetzal, en Turrialba, fue sancionada por la Caja con dos días de suspensión sin goce de salario.

La investigación administrativa realizada después de una denuncia interpuesta por otro funcionario de salud que fue testigo del hecho, concluyó que la médica, de apellido Casasola, no dio medicinas para el dolor a este paciente ni lo refirió a otro centro de salud, informó el diputado Mario Redondo, a través de quien se hizo público este caso.

Según un boletín del despacho del legislador, la investigación logró confirmar que la profesional tampoco le tomó signos vitales y lo único que hizo fue indicarle que buscara una ambulancia por sus propios medios.

"La investigación concluyó que 'no solo se brindó una atención formal y técnicamente incompleta, sino contrario a los preceptos y principios institucionales que garantizan una atención integral, universal, igualitaria, entre otros.

"(...) la resolución del expediente 0001-2017, comprobó que al indígena se le brindó una atención que no cumplió con las formalidades de cualquier servicio que debe brindar la institución en este nivel de atención y careció de la calidez que debe imperar en la relación médico-paciente", menciona el boletín del diputado.

El hecho se remonta al 4 de enero pasado, cuando el indígena cabécar Claudio Jiménez llegó herido en una mano tras cortarse en un andarivel al puesto de visita periódica de Alto Quetzal.

Alexánder Montenegro, técnico en Farmacia del puesto, denunció a la médica primero ante Mario Redondo --que hizo pública la anomalía-- y luego ante la Caja porque la profesional se negó a atender a Jiménez con la excusa de que este llegó después de las 4 p.m., hora en que se cierra el servicio.

Por hacer esta denuncia, Montenegro también enfrentará una suspensión de dos días sin goce de salario, dijo Redondo.

Ambas sanciones están en proceso de apelación ante la CCSS. Sin embargo, el legislador reveló que Montenegro no apelará porque teme más represalias.

Durante la audiencia pública sobre este caso que formó parte de la investigación interna de la Caja, Claudio Jiménez corroboró los fallos en su atención.

El 24 de febrero, Jiménez acudió a la audiencia y confirmó que Casasola "cerró la puerta y se escondió".

Montenegro, por el contrario, se preocupó por él, le buscó comida y lo ayudó a conseguir la ambulancia que lo llevó al Hospital William Allen, en la ciudad de Turrialba, dijo Jiménez en aquella ocasión.

Lo que menciona el diputado Redondo es que lo están castigando por haber denunciado el caso primero ante su despacho y no en la institución.

"Esta es una forma de acallar al buen funcionario, de decirle usted quédese callado porque lo vamos a sancionar igual que al mal empleado", afirmó Mario Redondo en el boletín de prensa.

"Creo que esta resolución también marca un precedente para que se trate bien no solo a los indígenas, sino a todos los usuarios de la Caja, quienes merecen respeto y buen trato", agregó el legislador.

La Nación contactó a la oficina de prensa de la CCSS para que informe sobre las razones legales que mediaron para sancionar a Montenegro.

A través de esta oficina, Armando Villalobos Castañeda, director de la Región Central Sur de la CCSS, dijo que no se podían referir a la investigación.

"La institución es respetuosa del debido proceso, que aún no ha concluido. En este momento, no se puede emitir un criterio porque, a pesar de que la investigación puede haber concluido, no tenemos claramente establecida una sanción", manifestó Villalobos.

En su momento, la CCSS reiteró, mediante un boletín de prensa, "su interés por ofrecer una prestación de servicios donde prevalezcan la humanidad y la calidez en el trato hacia la población usuaria".

Esta nota fue actualizada a las 4:52 p. m.











