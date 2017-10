Pacientes de CCSS podrían apurar cirugía de mandíbula si pagan servicio a UCR

Un asegurado que requiere una cirugía de mandíbula podría, eventualmente, evitar la lista de espera siempre que está en capacidad de desembolsar $1.500.

Esa es la posibilidad que abre un convenio que estudian la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Universidad de Costa Rica (UCR) que, inicialmente, alcanzaría a pacientes de San Ramón y Grecia. Ellos serían operados en la clínica universitaria de Tacares si costean los materiales.

Henning Jensen, rector de la UCR, explicó que el convenio aún no ha sido firmado, pero hay un borrador listo.

Según dijo, uno de los objetivos es "disminuir las listas de espera" de las cirugías ortognáticas, que permiten corregir deformidades dentofaciales y la remoción quirúrgica de cordales, tumores, cáncer y fracturas mandibulares; también ayudar a pacientes con problemas de mordida y defectos congénitos, entre otros.

El plan, sin embargo, no es bien visto por algunos especialistas. Es el caso de Rodolfo Gamboa, jefe del Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital San Juan de Dios, quien afirmó que, por ejemplo, en cirugía ortognática, la lista de espera "no es para nada crítica", pues a la fecha, según él, solo hay 83 pacientes para cuatro hospitales.

Además, considera, que con este acuerdo entre la CCSS y UCR, se brindaría un servicio para dos clases de consultas: "la consulta de los pacientes que pueden pagar y la consulta de los que no".

El rector explicó que, de entrada, al paciente que es atendido en el Hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San Ramón, se le va a informar de que tiene dos opciones para operarse. La primera es formar parte de la lista de espera de los hospitales nacionales (México, San Juan de Dios, Calderón Guardia o el de Niños) y, la segunda, es operarse en la clínica de la sede de Tacares de la UCR, cubriendo el costo de los materiales.

Según se lee en el borrador del convenio, del cual La Nación tiene copia, la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica facilitará recurso humano (el cirujano oral y maxilofacial), así como el especialista en Ortodoncia, quienes, según Jensen, harán el trabajo ad honorem.

La CCSS aportará los pacientes, al especialista en odontología general avanzada, así como el personal auxiliar de asistencia dental: médicos anestesiólogos, enfermeras quirúrgicas y personal circulante de sala de operaciones en los casos que requieren anestesia general balanceada.

"En caso de que el paciente escoja que sea la UCR (la que lo opere), el material de osteosíntesis requerido para la cirugía ortognática deberá ser financiado por medio del programa de Ortodoncia de la UCR en la sede de Tacares, los costos serán definidos por la administración de la Clínica de Odontología del programa de Tacares en coordinación con el Servicio de Cirugía Maxilofacial, y estos deberán ser cubiertos en su totalidad por el paciente", se lee en el borrador.

El rector de la UCR indicó que con este convenio, muy posiblemente, se podría disminuir en unos 200 pacientes la lista de espera en un año.

En desacuerdo

Rodolfo Gamboa explicó que a él le pidieron el criterio sobre el proyecto por ser cirujano. En respuesta, envió un documento de seis páginas con las razones por las cuales consideraba que ese tipo de convenio no era necesario.

"El convenio interinstitucional busca 'garantizar la efectiva satisfacción del interés público'; el mismo ya se encuentra debidamente satisfecho dentro de la Seguridad Social", manifestó.

Insistió en que en ninguna de las prestaciones odontológicas vigentes, las citas se encuentran a más de seis meses en ningún hospital nacional, especializado, regional, periférico o áreas de salud, incluyendo el servicio de Odontología del Hospital Calderón Guardia, centro que atiende a la población de Occidente.

"La lista de espera de la cirugía ortognática no es para nada crítica si se compara con otros diagnósticos o patologías que abordan las especialidades médicas en donde son muchos los pacientes que tienen años de espera para solucionar el problemas médico quirúrgico, que directamente afectan el derecho fundamental de vida. La lista de espera en los hospitales nacionales para el tratamiento del cáncer en cavidad bucal es menor a tres meses, a diferencia de otras patologías oncológicas con mucha mayor incidencia", dijo en la carta.

Gamboa también mostró preocupación porque el proyecto no cita competencias ni responsabilidades de los profesionales que laborarán ad honorem, quienes tratarán a los pacientes que "sí son de competencia y responsabilidad de la institución".

"Jamás me hubiese podido imaginar que en mi vida como funcionario público de la CCSS, vería cómo la Gerencia Médica pretende crear, para una misma prestación, dos clases de consultas: la consulta de los pacientes que pueden pagar y la consulta de los que no. Tomando en consideración que los materiales de osteosíntesis para una cirugía ortognática convencional ronda entre los $1.000 y $1.500, me crea una duda razonable el que este convenio esté pensado en disminuir las supuestas listas de espera de los usuarios más desprotegidos económicamente de nuestra población, a los cuales, dicho sea de paso, se les colocaría en una situación de indefensión total", añadió el especialista.

La Nación consultó sobre el convenio a María Eugenia Villalta, gerenta médica de la Caja, pero indicó que no se iba a referir al asunto porque el plan está en proceso de negociación.