Iglesia investiga supuesto abuso de cura contra joven hace tres décadas

La Arquidiócesis de San José investiga un presunto ataque sexual que un cura de apellido Castillo habría cometido contra una persona menor de edad, hace tres décadas.

Fue la misma Iglesia la que informó sobre la denuncia, la tarde de este miércoles. El supuesto afectado envió el documento al clero el 27 de junio.

En la carta, el hombre de 51 años describe hechos que habrían ocurrido durante aproximadamente tres meses, en 1983, cuando tenía 17 años y el sacerdote fungía en la iglesia La Soledad, en la capital.

"¿Qué hace que no denunciara en su momento? La vergüenza, el tener padres que no se merecían que yo hiciera algo así, aún no siendo mi culpa", manifiesta el denunciante en su misiva.

En la carta, el hombre asegura que el sacerdote incumplió una promesa de compensarlo por el daño causado, a cambio de que no hiciera público el caso. La presunta víctima también manifiesta que acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a poner la denuncia, pero se le dijo que el delito ya estaba prescrito.

La Fiscalía Adjunta Contra la Violencia de Género y Delitos Sexuales informó de que, si los hechos denunciados efectivamente ocurrieron hace 30 años, el proceso judicial no prosperaría, pues los delitos sexuales contra personas menores de edad prescriben cuando la víctima cumple 28 años.

"Sin embargo, si los hechos son más recientes, el Ministerio Público estaría en la disposición de que la Arquidiócesis, o la instancia respectiva, presente documentación o una denuncia al respecto, para iniciar una investigación", comunicó la Fiscalía.

La Iglesia católica informó de que espera verificar las acusaciones.

"Hemos iniciado el proceso canónico sobre el sacerdote denunciado ante las instancias competentes, procurando en todo momento, clarificar las acusaciones con exactitud y celeridad; respetando la confidencialidad de la supuesta víctima", informó la Arquidiócesis de San José en un comunicado de prensa.

El sacerdote involucrado tiene 83 años y trabajó como periodista. Castillo no ejerce su cargo desde hace varios años y actualmente reside en un asilo de ancianos, detalló la Iglesia.

"La Arquidiócesis de San José reprueba, de manera firme y contundente, cualquier acto que pueda configurar un delito de abuso contra personas menores de edad", concluye el documento, firmado por Daniel Blanco, vicario general de la Curia Metropolitana.

Otros procesos contra curas

Varios sacerdotes ya han sido procesados en el país por denuncias sobre ataques sexuales.

Por ejemplo, en 2005, el presbítero Enrique Delgado fue condenado a 21 años de prisión, tras haber sido declarado culpable de seis delitos de abusos sexual cometidos en perjuicio de menores de edad. A él se le absolvió de otros seis casos.

LEA: Condenan a 21 años de cárcel a cura Enrique Delgado por abusos sexuales

Un año antes, la la Policía Internacional (Interpol) intervino para ubicar a un sacerdote de apellido Vásquez, pues pesaba sobre él una orden de captura a causa de un supuesto abuso sexual contra un niño de 10 años.

Más adelante, en 2011, un párroco herediano fue acusado por el Ministerio Público ante la denuncia de un monaguillo.

Uno de los casos más recientes salió a la luz en 2014, cuando un ayudante de la parroquia de Santa Marta, en la Y Griega, San Francisco de Dos Ríos, San José, denunció a un sacerdote de apellido Villalobos, por presuntamente cometer el delito de abuso sexual contra persona mayor de edad. De acuerdo con la denuncia, el ataque habría ocurrido en la casa cural de la localidad.