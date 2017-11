“La verdad me quedan muy ricos los tamales, por eso a mi familia le encanta que haga (tiene tres hijosy 4 nietos). El gran secreto del tamal es la masa, eso es todo lo que le voy a decir, yo tengo mis secreticos para que la masa me quede bien rica, porque usted puede echarle mil ingredientes al tamal y hasta un kilo de carne por piña pero si la masa está fea, el tamal se arruina, por eso hay que cuidar mucho la masa, no dejar que la toquen otras manos”, explicó esta josefina que ahora va por las cinco tejas del Domingazo.