"Hay que olvidarse del ruido de la televisión, de la gente o de las limitaciones que uno tiene. A veces uno tiene dudas, pero no hay a quien preguntarle o uno quiere estudiar en la noche, porque hay menos ruido, pero a las ocho apagan las luces. Está en uno proponérselo y esforzarse, se necesita mucho compromiso y disciplina. Yo hoy me siento muy agradecido y esto me motiva a seguir adelante", indicó Badilla.