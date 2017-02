En vivo: debate con precandidatos del PLN y del PUSC

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Convocados por la Uccaep, los precandidatos presidenciales del PLN y del PUSC participan esta tarde en un debate sobre ideas para mejorar áreas como infraestructura, finanzas públicas y generación de empleo. El evento se desarrolla de 3 p. m. a 6 p. m. en el hotel Crowne Plaza, Corobicí, en San José.

Asisten por la Unidad Social Cristiana (PUSC) Miguel Carabaguíaz, Rafael Ortiz y Rodolfo Piza; y por Liberación Nacional (PLN), Sigifredo Aiza, Antonio Álvarez Desanti, José María Figueres y Rolando González.

5:43 p. m. Termina el debate con los precandidatos del PLN

A las 6 p. m., el Congreso Nacional de la Empresa Privada recibe al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para la actividad de cierre.

La ronda final tuvo varios chascarrillos de Rolando González, quien asegura que ha ganado los tres debates entre liberacionistas que se han realizado, y a José María Figueres asegurando que lleva en su espalda las cicatrices de ser el único presidente que ha cerrado instituciones públicas.

Antonio Álvarez cerró diciendo que no se requieren más herramientas contra la evasión tributaria, más allá de las aprobadas en la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, en esta Asamblea Legislativa, a tenor de lo que consideran los empresarios.

La solución a las listas de espera que ve Sigifredo Aiza posible tiene que ver con la posibilidad de revisar las agendas de los especialistas y de poner a funcionar mejor los centros de salud pública.

5:10 p. m. Exploración de gas genera choques entre Álvarez Desanti y Figueres

En su pregunta sobre la competitividad, el moderador sin querer generó choques entre Antonio Álvarez Desanti y José María Figueres, porque ellos no concuerdan en la posibilidad de explorar yacimientos de gas natural en el país.

Literalmente, Figueres cerró su intervención en esa pregunta diciendo "no estoy de acuerdo en la exploración de gas natural ni de petróleo", pues el exmandatario cree más en los biocombustibles y energías como la geotérmica y solar.

Álvarez arguyó que explorar la extracción de gas natural generaría mayor competitividad y, para mejorar esa competitividad del país, cree que se podría dejar de lado la inspección física en las aduanas y que se haga por escáneres, para reducir los tiempos de ingresos de las mercancías.

5:00 p. m. ¿De qué forma planean estos precandidatos generan empleo?

Mientras que Rolando González considera que el problema principal del país no es el empleo, sino la educación, Sigifredo Aiza se presenta como un profesional fruto de la "educación dual", por su profesión de médico.

"Qué clase de gente estamos formando de cara a la conformación de los mercados nacionales. Hay que defender y potenciar el régimen de zonas francas. (...) Hemos dejado de lado la disciplina. Ustedes requieren gente disciplinada y que quiera surgir, que no esté solo dispuesta a ser asalariados", dijo González.

Aiza explica que se debe incentivar la infraestructrura y la inversión pública, y que eso mejoraría el empleo. "Debemos incentivar la pequeña, mediana y microempresa nacional, las empresa turística pequeña y no precisamente la grande."

4:50 p. m. ¿Qué cambios haría en el MOPT y Conavi para ver obras en construcción y no solo fideicomisos? ¿Qué propone en transporte público?

Antonio Álvarez insiste en quitar el refrendo de la Contraloría, pues dice que se debe hacer responsable a las auditorías de cada institución. Para construir obra pública dice que volvería a la concesión de obra pública. "Si hubiera sido presidente hace dos años, ya estaría concesionada la ampliación de la ruta 27."

José María Figueres dice que piensa en $8.000 millones en inversión en los próximos cinco años. El ICE haciendo túneles y "bypassear" varios sectores viales del país. "Las máquinas no se cansan en un turno, hay gente que quiere trabajar." El expresidente habla de biomovilidad y de transporte público de calidad, accesible y seguro. Aspiración es que paradas estén a 500 metros de lugares de trabajo.

"Somos los peores ejecutores de créditos y de inversión", dice Rolando González, tal como evalúan a Costa Rica una gran cantidad de calificadoras. "La mitad de ustedes votó por este gobierno", les dice el diputado a los empresarios. Pago electrónico, sectorización fueron parados por esta administración, asegura González, y asegura que lo prioritario es terminar lo que ya está programado.

Sigifredo Aiza: "Tenemos que declarar emergencia nacional en la infraestructura y construcción de obra pública". Añade que hay una gran cantidad de trabas y que cree que esa declaratoria reduciría las trabas. Habla el médico de hacer contratos de concesión decentes.

4:40 p. m. ¿Pondrían empleo público e impuestos en la misma mesa de negociación?

Sigifredo Aiza dice que una cosa es poner los dos temas sobre la mesa y otra es señalar a los empleados públicos por el déficit fiscal. "Hay excesos por corregir pero es un exceso señalarlos como culpables del déficit. Hemos tenido gobiernos gastones."

Aiza: Hemos tenido gobiernos muy gastones. Los empleados públicos no son culpables del déficit.

El presidente del Congreso (quien actualmente no ejerce su cargo), Antonio Álvarez, se presenta como quien logró poner en negociación temas en la Asamblea. "Tenemos funcionarios que, aún cuando la inflación está casi en cero, tienen aumentos de casi un 5% con los pluses." Una vez que reformemos el empleo público, vamos a entrarle a IVA y renta, dice el legislador.

Álvarez: "Si vemos impuestos antes, se la ponemos fácil a este gobierno para que siga gastando".

José María Figueres dice que le plantearon tres acciones específicas a Luis Guillermo Solís cuando se reunió con él en Zapote, hace dos años. "Las transferencias son un 35% y el 28% del Presupuesto son los salarios", dice Figueres. Asegura que la economía costarricense no está para shocks. Bajar dos puntos el gasto y subir los ingresos tres puntos, es la propuesta.

Figueres: "La economía costarricense no está para shocks".

Rolando González dice que un 8% del PIB está en evasión y elusión, y que sus contrincantes no quieren afrontar eso. "No hay solución fiscal si no se atienden los componentes en una concertación fiscal."

González: "Empleo público se debe ver, pero no como lo ve Antonio, castigando primero a los empleados públicos".

4:20 p. m. Empieza el debate de los cuatro precandidatos del PLN

Empieza el debate entre los cuatro liberacionistas. Sigifredo Aiza resalta que él no es empresario, sino médico y que viene a aprender a ese congreso de empresarios, pero sugiere la posibilidad de que haya un tren de costa a costa.

Aiza: Confiar en el médico significa una buena recuperación

Antonio Álvarez Desanti se presenta como empresario (tiene fincas bananeras), habla de que él como empresario no quiere eslogans sino acciones específicas, así como cambios en la legislación y decretos para eliminar trámites de Setena para ampliación de obras. "Eliminar el refrendo de la Contraloría para que las instituciones tengan que asumir directamente sus responsabilidades."

Álvarez: "Abogo por la apertura del mercado eléctrico, para que se dé la generación privada y la apertura del monopolio de Recope."

El expresidente José María Figueres dice que ahora la gente no pide regalos, sino trabajo y más trabajo. "El trabajo lo crean ustedes (los empresarios) y no el Gobierno. Ustedes son capaces de recoger el guante de crear 350.000 plazas si el Gobierno coopera.

Esta economía aguanta un crecimiento del 8%, dice Figueres, y asegura que se puede bajar la pobreza a un 15% (hoy está en un 21%).

Figueres: "El trabajo lo crean ustedes y no el Gobierno, ustedes son capaces de recoger el guante".

Rolando González, diputado, dice que es un servidor y que tiene vocación de servicio. Se presenta, ante los empresarios, como alguien con un "camino recto" en la función pública, pero con errores. "Soy de los políticos que no se maquillan, estoy plagado de sacrificio y dolor", dice González.

González: "Soy un conciliador para construir una Costa Rica mejor, respeto al empresario y lo emulo. Conmigo tendrán completa certeza jurídica."

4:12 p. m. Cierre del debate del PUSC, respuesta a jerarca y exjerarca de la Uccaep

Miguel Carabaguíaz quiere llevar el transporte de pasajeros a un aeropuerto de Orotina y hasta Paraíso:

El diputado Rafael Ortiz dice que tiene la capacidad de negociar y que tratará de hacerlo así desde un eventual Gobierno suyo.

El precandidato Rodolfo Piza asegura que no es su intención gobernar por decreto y que sí impulsaría reformas profundas del Estado.

4:00 p. m.

Piza: Espero que la Asamblea aproveche este año para ponerle el cascabel al gato, en referencia a la agenda fiscal y el déficit del Gobierno. "Yo no creo en las terapias de choque", dice el precandidato.

Piza: Tenemos que poner a Costa Rica a bretear, a los ministerios y las instituciones.

3:40 p. m. Generación de empleo

La tercera pregunta para los aspirantes a la Presidencia de la República es cómo crear empleos.

Piza asegura que se enfocará en atraer inversión, pero que busca ofrecerle al mundo gente capacitada en inglés, ingenierías, en tecnologías.

Piza: "Hay que quitar trámites y trabas. No solo abrir empresas y hoteles es un calvario, también peluquerías y comercios pequeños".

Carabaguíaz enfatizó que el sector informal es poco más del 45% y dijo que ahí se debe iniciar el proceso para sumar a las micro y pequeñas empresas.

Carabaguíaz: "Hay que poner a funcionar el fondo de garantía del Banco Popular, cuyo uso hoy no llega al 5%. Echar a andar educación dual, ampliar la ventanilla única del MEIC a todo el sector privado".

Rafael Ortiz dice que cada ministerio y cada institución autónoma tiene que presentar, de manera detallada, un plan de simplificación de trámites, como una obligación.

3:30 p. m. Infraestructura vial, los cuellos de botella

Los precandidatos del PUSC enfrentan la consulta de qué harían para mejorar la infraestructura vial.

Los tres dijeron que se enfocarían en desaparecer los cuellos de botella y buscar la forma de concluir San José-San Ramón, por ejemplo.

3:22 p. m. El primer tema: empleo público

-¿Qué medidas concretas plantea para equilibrar remuneraciones entre todo el sector público y con el sector privado y qué medidas para elevar la eficiencia estatal en costos de gasto público?

Carabaguíaz: que los salarios no suban más allá de la inflación

Según Carabaguíaz, en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de Ley de Empleo Público y esa es la primera piedra que se debe poner para corregir los problemas de diferencias entre sectores público y privado. Segundo: usar pluses para que sirvan como estímulo para mejoramiento del servicio a los usuarios, con el fin de lograr una mayor eficiencia de los servicios públicos. Tercero: establecer una regla que equipare el porcentaje de aumentos en el sector público no más allá de la inflación y, como máximo, el incremento en el sector privado.

Ortiz: se ha apoyado el plan de Sandra Piszk

Rafael Ortiz hizo un recuento de lo que hizo su fracción acompañando a la diputada del PLN Sandra Piszk, el plan de ley 19.506, pero no llegó a indicar medidas específicas que impulsaría en un gobierno suyo.

Piza: 'Orden dada y no supervisada, vale una chingada'

Piza: Vamos a equilibrar el déficit fiscal, pero que nadie se equivoque, no vamos a permitir nuevos beneficios. El precandidato resaltó que se haga referencia a la supervisión en el tema del empleo público. Usa un dicho mexicano para alabar la supervisión: "Los mexicanos dicen que orden dada y no supervisada, vale una chingada".

3:05 p. m.

Modera el periodista Randall Rivera, director de Noticias Monumental.

Inicia su partipación Miguel Carabaguíaz, exministro y expresidente del Incofer. Se presenta como exdirectivo de varias cámaras empresariales del sector privado. El exjerarca que reactivó el sistema de tren urbano en el país afirma que él sabe hacer, que sabe ejecutar y que lo ha demostrado.

Se presenta el diputado Rafael Ortiz. Expresidente de la Liga Deportiva Alajuelense, habla de los indicadores de pobreza y de la "relativa" estabilidad económica del país. "Tenemos en frente una situación fiscal muy preocupante, que si no la resolvemos, impide que la inversión social baje la pobreza", dijo Ortiz.

Rodolfo Piza se presenta: "Gobernar es lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede". Piza dice que hay que pensar más en grande que solo transformar una "platina en un puente". Dice que tiene compromiso con la reforma del Estado y la situación fiscal. "No necesito demostrar mi compromiso."

El expresidente de la CCSS dice que suscribe el decálogo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) no solo porque a los empresarios les interesa, sino porque considera que es bueno para Costa Rica.

"En este país hay que poner orden, hace falta poner mucho orden", dice Piza.











