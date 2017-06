31.500 personas no podrán votar en la convención del PUSC este domingo, incluido jefe de campaña de Rafael Ortiz

Poco más de 31.500 ciudadanos no podrán votar en la convención que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) efectuará este domingo para elegir a su candidato presidencial entre dos aspirantes: Rodolfo Piza y Rafael Ortiz.

Estas personas no podrán participar porque, el viernes, el Tribunal Interno Electoral del PUSC decidió no abrir los centros de votación en que estaban empadronadas.

Se trata de las escuelas Moises Coto, en La Unión de Tres Ríos; República de Argentina, en La Merced, cantón central de San José; y el Liceo Julio Fonseca Gutiérrez, en La Uruca, también en San José. El primer centro tenía 5.850 votantes; el segundo, 9.850; y el tercero, 15.700.

Así lo informó a La Nación el presidente del Tribunal Electoral socialcristiano, Alfredo Núñez.

Los restantes 480 centros de votación sí abrirán sus puertas de manera continua desde las 9 a. m. y hasta las 4 p. m.

Núñez declaró que un número de ciudadanos afectados es mínimo si se toma en cuenta que la elección está convocado todo el padrón nacional, que incluye a 3.285.000 de personas.

"Y nosotros esperamos una votación de 150.000 (personas), si usted saca la proporción, no es tanto si se compara con los votos esperados", adujo el presidente del tribunal electoral del PUSC.

Falta de fiscalización. La agrupación tomó la decisión de no abrir estos centros porque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no autorizó la supervisión de los recintos.

Si bien la fiscalización del TSE no es necesaria para la convención para elegir al candidato presidencial, sí lo es para las elecciones distritales —donde se renueva la estructura territorial del partido—, las cuales se efectuarán el mismo día.

Según explicó Núñez, los directores de los centros educativos de La Unión y de La Merced avalaron el uso de sus instalaciones ya cuando había finalizado el plazo definido por el TSE para solicitar la fiscalización, mientras que el director del colegio en La Uruca nunca remitió el aval.

Ante esa situación, se canceló la convocatoria de la convención en esos recintos y se postergó una semana las distritales solo en estas escuelas.

Núnez asegura que la resolución se tomó desde el viernes. Hoy se publicó en Diario Extra y ninguna de las tendencias ha apelado la decisión. Sin embargo, pueden apelar incluso mañana, pues el Tribunal Interno Electoral está en sesión permanante.

"No es la situación más feliz, va a haber un sector muy pequeñito de la población que va a tener esa limitación y sí pueden reclamar. Por eso le digo que la decisión se toma desde el punto de vista legal-electoral, pero esa decisión es impugnable y si alguien la apela tendríamos que ver cómo se resuelve", declaró Núñez.

Agregó que, eventualmente, si la resolución es apelada, se mantendría la postergación de las distritales en estos centros, mantiendo la convocatoria para la convención, dado que esta no requiere la supervisión del TSE. No obstante, la mayor complicación se da en el centro de votación en La Uruca, donde no se contó con el aval del director.

Jefe de campaña de Ortiz no podrá votar

La decisión del Tribunal socialcristiano es cuestionada por la tendencia de Rafael Ortiz. Su jefe de campaña, el exministro de Obras Públicas, Rándall Quirós, alega que se les está coartando su derecho a votar.

Él en particular no podría votar en los comicios del domingo, ya que está empadronado en la escuela Moisés Coto de La Unión de Tres Ríos. En su criterio, la no apertura de esos centros de votación podría ser una razón suficiente para anular todo el proceso.

"Yo voto y obviamente toda mi familia y un gran número de amigos también, yo no quisiera pensar nada malo pero nos están coartando la posibilidad de votar por el candidato (...). Obviamente esto incurre en una nulidad absoluta del proceso de votación que estamos advirtiendo y esperaríamos que no se dé", expresó Quirós.

Por su parte, Rodolfo Piza dijo estar confiado en que las autoridades del partido resolverán la situación y. por ende, que mañana se abran los 483 centros de votación como se previó desde un principio.

"Es una tarea del partido, entiendo que están trabajando en eso, esperemos que todos los centros se abran en las horas que corresponden. Esperamos que lo resuelvan porque no está en nuestra manos la solución a esos problemas, esa es una tarea de quienes se encargan de las cuestiones electorales en el partido", afirmó Piza.