¿No se necesitaban 'huevos' para regresar en el 2004? 'Nadie está obligado a un autosuicidio', dice Figueres

"Nadie está obligado al autosuicidio (sic)". Así contestó este jueves el precandidato presidencial José María Figueres cuando el director de Telenoticias, Ignacio Santos, le consultó si no se necesitaba carácter para regresar al país, en el 2004, a explicar por qué recibió un pago de $906.000 (¢515 millones) proveniente de la empresa Alcatel, que en aquel momento le vendía líneas celulares al ICE.

El cuestionamiento se produjo durante una entrevista en el espacio Café Política, en la que el aspirante explicó a qué se refería cuando dijo la noche del miércoles, en el debate de Noticias Repretel, que él es el único aspirante que tiene los "huevos" para tomar decisiones drásticas para enfrentar los problemas del país.

Consultado por el director de Telenoticias, el precandidato del PLN dijo que al hablar de "huevos" se refería a tener "carácter".

-Usted dijo que sí tiene los huevos para tomar algunas decisiones… Al margen de esta, ¿a qué se refería? (le preguntó Ignacio Santos).

-Me refiero a que al país hay que ponerle un rumbo con toda claridad en donde le saquemos provecho al mundo, en donde impulsemos la proyección nacional y donde nos pongamos a resolver los problemas que tenemos. Le pongo uno: Caja Costarricense del Seguro, una benemérita institución que todas y todos queremos. A futuro, la Caja pienso que hay que dividirla en pensiones y salud, porque las dos cosas son muy diferentes y usted no puede tener una junta directiva que lo sabe todo, que es experta sobre el manejo de pensiones, una cosa tan delicada en el campo financiero y lo que es salud, una cosa que es completamente distinta. Ahí yo veo una separación de potestades y responsabilidades.

"Tomar esas decisiones conlleva tener carácter para poderlas implementar y conllevar también tener muy claro cuál es el mundo en que vivimos y cómo le sacamos provecho (respondió José María Figueres)".

-Volviendo a lo primero ¿no se necesitaba carácter, o lo que usted mencionaba antes, para regresar en noviembre del 2004 a Costa Rica a dar la cara don José María?

-Sí, por supuesto.

-¿Y por qué no lo hizo? ¿No lo tuvo en ese momento?

-Claro que sí, lo ofrecí y me dijeron que no viniera

-Pero no vino… Su partido le pedía que viniera, muchos costarricenses querían oír las explicaciones de su propia voz en Costa Rica las explicaciones y demoraron 8 años.

-Nadie está obligado a un autosuicidio. El clima que había en aquel momento en el país era un claro clima de persecución, de show político y en eso no me iba a meter. No hubo ninguna autoridad competente del Poder Judicial y de la Fiscalía que me llamara.

Durante el debate del miércoles por la noche, los precandidatos Rolando González y Antonio Álvarez le recordaron a Figueres que no ha dado las explicaciones sobre cómo obtuvo los $906.000 de Alcatel, luego de que esta ganara un contrato para venderle 400.000 líneas celulares al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

González le dijo que aún le debe una disculpa a la Asamblea Nacional del PLN y a la cúpula del Partido por haberse ido del país durante siete años sin dar las explicaciones sobre las circunstancias en las que recibió el dinero de parte de la telefónica francesa, inmiscuida en escándalos de corrupción en otros países. Por el caso Alcatel, fue detenido y juzgado el expresidente de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Miguel Ángel Rodríguez, quien finalmente fue absuelto por la Sala III en agosto del 2016.

"Me dio temor ser el objeto de un show político, pienso que eso es algo natural que a cualquier persona le hubiera pasado, sobre todo después de la forma en que estaba el ambiente de caldeado en este país", explicó Figueres a Santos.

La frase exacta que dijo en el debate de Repretel fue esta: "Con todo respeto para mis tres compañeros precandidatos, yo soy el más preparado para sacar al país adelante. Ya pasé por el Gobierno y nadie tiene que explicarme cómo es eso (...). Permítanme que rompa el protocolo para decir que soy el que tiene los 'huevos' para tomar las decisiones que hacen falta en este país para sacarlo adelante.

Figueres ha dicho a lo largo de la precampaña que él siempre se ofreció a darles explicaciones a los diputados a través de videoconferencias y que los legisladores lo ignoraron, aunque él envió una declaración jurada de 16 páginas.

Figueres retornó al país en el 2011, después de que el 2007 la Fiscalía desestimara elevar a juicio el caso por el que lo investigó durante tres años.

