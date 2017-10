Wálter Espinoza califica de 'temeraria' la descalificación de Jorge Chavarría a la capacidad del OIJ en caso del cemento

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, contradijo al fiscal general suspendido, Jorge Chavarría, quien afirmó que la policía judicial no tenía la capacidad para investigar el caso del presunto tráfico de influencias en la importación de cemento chino.

Ronny Monge, diputado de Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios, le consultó a Espinoza qué opinaba sobre las afirmaciones de Chavarría, a lo que el jefe del OIJ reaccionó calificándolas de temerarias.

"El OIJ para abordar este tipo de temas tiene limitaciones materiales y humanas, porque el nivel de delincuencia ha aumentado, pero sí tiene mucha potencia intelectual, tiene gallardía, tiene ganas y está a disposición de la población. Si la Fiscalía nos demanda, como ya está haciéndolo, nosotros estamos en la primera línea de batalla. Tenemos funcionarios capacitados y capaces (...)".

"Esas manifestaciones son evidentemente temerarias, me parecen a mí emitidas al calor de un momento, impensadas, pero al final de cuentas lo que provocaron a nivel del Organismo fue más bien que la flama de ganas de trabajo se incrementara", afirmó Espinoza este jueves durante su comparecencia ante el foro legislativo que investiga las relaciones del empresario cementero Juan Carlos Bolaños con diputados, con el Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís y con funcionarios del Poder Judicial y del sector bancario público.

Cuando el diputado Julio Rojas, también del PLN, le consultó acerca de esas afirmaciones de Chavarría, el director del OIJ agregó que las mismas le provocaron "tristeza y preocupación".

"Además de descalificarnos, descalifica la prueba que va a ser sometida a juicio. Es como decir que los soldados que vamos a ir a una guerra son malos. Tal vez debió permitir que la policía entrara un poco más en este tipo de temas", zanjó.

Ministerio Público cayó en letargo

Espinoza narró a los diputados que la Fiscalía General, después del 2015, cuando le solicita al OIJ el informe de llamadas entre Juan Carlos Bolaños, los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata y el exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Wálter Céspedes, no volvió a solicitar ninguna diligencia sobre el caso del cemento.

El jerarca afirmó que la Fiscalía no volvió a solicitarle al OIJ ninguna investigación adicional y que en el 2016 solo se le hizo una petición de diligencia menor sobre el tema.

Acerca de esa primera diligencia para identificar las llamadas entre los investigados, Espinoza afirmó que al Organismo le extrañó que el Ministerio Público no solicitara un reporte de llamadas de julio del 2015, momento en el que las reuniones entre Bolaños y esos políticos se intensificaron.

También dijo que el Ministerio Público hizo caso omiso de la recomendación del OIJ de que se sumara a las indagatorias por contactos telefónicos a un funcionario de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Guido Marín, que tuvo contactos con Juan Carlos Bolaños durante el 2015.

El fiscal general, Jorge Chavarría, fue suspendido hace dos semanas de su cargo por la Corte Plena precisamente porque la prensa reveló que el Ministerio Público indujo a error a la Sala III al no haberle incluido en el expediente de la causa contra Guevara, Morales Zapata y Bolaños, y contra Céspedes y Bolaños, el registro de llamadas que acreditaba múltiples contactos. Sin esa prueba, recabada por el OIJ, los magistrados aceptaron la desestimación del caso que les pedía la Fiscalía ante la presunta falta de pruebas para acreditar que sí existieron los contactos.

Ahora, cuando se rescata esa prueba de los contactos telefónicos, ambas causas fueron reabiertas y las investigaciones fueron retomadas por la fiscal general interina, Emilia Navas Aparicio. Espinoza dijo que en total Juan Carlos Bolaños figura en 4 de las 13 causas abiertas sobre el asunto de la importación de cemento chino.

Ottón Solís, diputado de Acción Ciudadana (PAC), aclaró ante el panel que el informe de llamadas telefónica, al final, sí se incluyó en el informe del Ministerio Público a la Sala III, empero, que se ocultó una parte, la que probaba los contactos telefónicos entre Juan Carlos Bolaños y Guevara y Morales Zapata.

"Nosotros lo que detectamos es que lo que estaba en el informe y establecía relaciones telefónicas entre Juan Carlos Bolaños y otras personas no se había incorportado, o se había negado en la solicitud de resolución. Lo que podemos afirmar es que no se tomó en consideración la existencia de 194 registros telefónicos entre Juan Carlos Bolaños y Morales Zapata y que tampoco se aludió la existencia de registros entre Juan Carlos Bolaños y Otto Guevara", agregó Espinoza sobre el punto que tocó Solís.

El jefe de la policía judicial advirtió de que, en este caso del cemento chino, se ha perdido tiempo valioso, por ser un asunto complejo y difícil, pero que no pierde la esperanza de que se esclarezcan posibles delitos.

"La dificultad más grave que yo veo en este momento es el paso del tiempo. Si el tiempo pasa, la verdad se escapa o se esconde; no es lo mismo haber investigado en el 2015 que tratar de hacer ese esfuerzo en el 2017. Es como pegarse la carrera al final cuando usted ya tiene poco aire. De lo que he visto me parece que la Fiscalía General lo está asumiendo en los últimos días con mucha responsabilidad, con muchas ganas, con mucho esfuerzo y creo que va a tener un resultado positivo pero se van a escapar algunas cosas", lamentó, ante una consulta del diputado Rafael Ortíz, del PUSC.