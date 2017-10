Directivos del BCR acuden a Sala IV alegando violación de la autonomía bancaria

San José

La presunta violación de parte de Casa Presidencial a la autonomía bancaria es el argumento al que recurrieron cuatro de los directivos del BCR que el Gobierno suspendió de sus cargos, mientras los somete a un proceso disciplinario, para presentar recursos de amparo ante la Sala IV en contra de la decisión de Zapote.

Se trata de Mónica Segnini, Evita Arguedas, Alberto Raven y Francisco Molina, quienes acudieron en forma individual al Tribunal constitucional este martes para pedir que se deje sin efecto la medida acordada por el Consejo de Gobierno, hace 15 días.

En sus recursos, los directores argumentaron que la Presidencia de la República violentó la autonomía del Banco de Costa Rica (BCR) y que no hay sustento legal que ampare la suspensión en la normativa del Sistema Financiero Nacional.

Segnini, quien se desempeñaba como presidenta de la Junta Directiva en el momento en que Zapote ordenó la suspensión de cinco de sus miembros –otros dos renunciaron dos días antes– afirmó a La Nación que la decisión de la Presidencia no solo violenta la autonomía del ente estatal, sino que, además, va en contra del debido proceso, el derecho al honor, a la imagen y la moral de los directores, además de afectar su reputación y su derecho al trabajo.

"Pedimos en nuestros recursos que se anule el acto de suspensión, no así el acto de apertura del debido proceso administrativo ordinario, pues queremos que se nos investigue a fondo. Pero no encontramos ninguna justificación en la medida (la suspensión) que tomó de manera atropellada Casa Presidencial", afirmó Segnini.

El martes de la semana pasada, el Consejo de Gobierno designó a la nueva Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Sin embargo, un día después una de las directoras, Haydé Mendiola, presentó la renuncia a su puesto.

Según Segnini, la Sala Constitucional debería de ordenar la inmediata reinstalación de la Junta suspendida, por lo que carecería de sentido que los nuevos directores asuman sus funciones y empiecen a sesionar, como lo pretende el Ejecutivo.

"Hicimos consultas a expertos en el campo del Derecho Constitucional y Administrativo y llegamos a la conclusión de que hay suficiente respaldo legal para considerar que la medida de Casa Presidencial no tiene sustento jurídico, pues no llevaron a cabo un debido proceso administrativo. Incluso, creemos que es ilegal la decisión que toma la Presidencia de continuar pagándonos las dietas por seis meses si no vamos a asistir a sesionar", cuestionó la empresaria.

Además, los directores recurrentes pusieron a consideración de la Sala Constitucional el argumento de que ellos tienen la obligación legal de cumplir hasta el final de su nombramiento con la labor en la Directiva del BCR.

Casa Presidencial tomó la decisión de suspender a los cinco directores después de que estos declinaran acceder a la petición del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, de renunciar a sus cargos.

Lo anterior, a la luz de un informe de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), con fecha del 25 de setiembre, en el que se señaló que hasta esa fecha la Junta no había logrado subsanar los conflictos personales entre varios de sus miembros, situación que en julio anterior la Superintendencia señaló como dañina, pues podría aumentar el nivel de riesgo de la institución.

En los últimos 15 días Zapote se ha valido de la decisión de la calificadora internacional Moody's de rebajar la calificación de riesgo del BCR, para defender la decisión de suspender a los directores y abrirles un procedimiento administrativo ordinario para determinar su grado de culpabilidad en los errores cometidos durante el trámite, aprobación y desembolso de una línea de crédito por $30 millones para la firma Sinocem y otro empréstito de $32,7 millones para la Cooperativa de Electrificación de San Carlos (Coopelesca).

La primera operación fue para financiarle la importación de cemento al empresario Juan Carlos Bolaños; en este momento el BCR alista el cobro de la póliza de caución de ese préstamo ante el incumplimiento de contrato por parte del dueño de Sinocem.

La segunda, corresponde al financiamiento para que Coopelesca comprara la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas a la cementera Holcim, de la cual fue fiscal de Junta Directiva el director del BCR, Alberto Raven. Ambos créditos los investigan la Sugef, el Ministerio Público y una comisión especial de la Asamblea Legislativa.

Este martes, Mónica Segnini reafirmó que la Directiva del BCR nada tuvo que ver con dichas operaciones y que se enteró de las presuntas anomalías hasta que recibió sendas denuncias, por lo que cree que la interpretación que hace la sede del Gobierno sobre la decisión de Moody's no es la correcta.

"Más bien la calificadora lo que hace es rebajar la calificación del banco debido a la solicitud de renuncia irresponsable y atropellada que nos hace el Gobierno. Imagínese dejar descabezado un banco con el tamaño del BCR", zanjó.

Sospechas

Al sumar el último informe de la Sugef que, según Segnini, no tiene ningún elemento que justifique la suspensión de los directores, con la premura de Casa Presidencial por sacarlos del cargo, ella y sus compañeros sospechan que la decisión tuvo como fin alejarlos de las investigaciones que la misma Junta ordenó para esclarecer en qué circunstancias se giraron los controversiales créditos.

"En el momento en que nos suspenden íbamos a conocer en la Junta los informes del Departamento Legal y de la Auditoría Interna contra don Mario Barrenechea, en los cuales había suficiente fundamento para iniciar un proceso de despido del señor gerente general por nunca haber asistido a las sesiones del Comité de Crédito del banco, la cual era una obligación inherente a su cargo.

"La desesperación de la Presidencia por quitarnos del puesto podría tener alguna relación con este hecho, aunque es algo que queda en el campo de la especulación. Son muchas interrogantes las que todavía están abiertas", recalcó.

Segnini dijo que ella y los demás directores están determinados a llevar su reclamo contra su suspensión hasta las últimas consecuencias.