Río Cuarto, el cantón número 82, una comunidad ni de aquí ni de allá

La mayoría de las calles son de lastre, solo hay una escuela y un colegio, un pequeño parque frente a la iglesia católica, un redondel de toros y una cancha de fútbol.

El comercio es limitado, no están las grandes cadenas de supermercados y tampoco hay una clínica ni mucho menos un hospital. Solo hay un Ebáis.

Aquí habitan 11.000 personas, según el Censo del 2011, quienes en su gran mayoría se dedican a actividades agropecuarias, en especial a la ganadería, el engorde de cerdos y la siembra de piña y hortalizas.

Así es la comunidad de Río Cuarto, un territorio de 254,2 kilómetros cuadrados que pronto dejará de ser un distrito de Grecia para convertirse en el cantón número 82 de Costa Rica, y el 16 de la provincia de Alajuela.

Se trata de un pueblo que no es ni de aquí, ni de allá. Si bien en el papel y en la división política pertenece a Grecia, no colinda con ese cantón y tampoco recibe algunos servicios que sí reciben los demás griegos.

Río Cuarto limita al norte y al oeste con San Carlos; al este, con Sarapiquí y Alajuela; y al sur, con Valverde Vega.

Desde el centro de Río Cuarto es más fácil llegar a Ciudad Quesada (San Carlos) que al centro de Grecia.

La cabecera de San Carlos está a unos 33 kilómetros; Grecia está a 44 kilómetros.

Para una emergencia médica, las opciones más cercanas son San Carlos o Puerto Viejo de Sarapiquí, en caso de que el Ebáis no pueda atender la situación. Ir a Grecia no es factible, no solo por la distancia, sino también por las condiciones de la carretera, en su mayoría de un solo carril y con curvas pronunciadas, además de la constante e intermitente neblina.

En general, en términos de salud y educación, los de Río Cuarto dependen de San Carlos. El Ebáis está bajo la dirección de la regional de Aguas Zarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

El servicio eléctrico también proviene de San Carlos, de Coopelesca, la cooperativa de electrificación de la zona norte del país.

Sin embargo, cuando se trata de permisos municipales, todo se debe hacer en Grecia.

Por la distancia, el ayuntamiento griego instaló en el centro de Río Cuarto una oficina local. No obstante, los vecinos se quejan de que no son expeditos los trámites para obtener, por ejemplo, un permiso de construcción, o una patente de comercio.

Los documentos se envían hasta Grecia y se debe esperar a que regresen. A veces se requiere esperar hasta tres meses para obtener un permiso de uso de suelo, y no todos tienen las recursos económicos para viajar hasta Grecia y hacer las gestiones directamente.

Así lo relata José Joaquín Jiménez, presidente de la Comisión Pro Cantonato: "Un campesino que quiera tomar un lote para hacer el trámite para un bono, solamente para terminar el plano se llevaba seis meses, porque se envía el plano para sacar el permiso de uso suelo.

"Ese documento tiene que ir a Grecia, 22 días después vuelve rechazado porque le falta un timbre, el campesino lo devuelve con el timbre, viene ya con el uso de suelo aprobado, ahora tiene que ir a visado, es decir, que tiene que volver a Grecia otros 22 días. O sea, para cualquier ser humano es un caos aquí. La oficina que tenemos aquí es solo para depositar y enviar a Grecia, es una injusticia. Nosotros no interesábamos, eso es lo que siento".

María José Serrano, vecina de la zona agregó: "Parte de la problemática que tenemos es que un campesino rural tenía que viajar hasta Grecia para hacer tramitología. Con el cantonato de Río Cuarto eso cambió, se pueden acortar tiempos, distancias y sobre todo, gastos. Los pequeños y medianos productores agropecuarios en las zonas rurales no tenemos los mismos ingresos que los grandes productores, eso hay que tenerlo claro".

Situación económica

"Es una comunidad muy pobre". Con esa frase describe Mario Salas, director de la escuela local, a Río Cuarto.

Asegura que en el centro educativo hay 284 estudiantes, y que muchos de ellos asisten a lecciones no necesariamente para estudiar, sino para comer en el comedor escolar. "Estoy seguro que es la única comida que muchos de ellos comen al día".

Añadió que muchos de los estudiantes son de madres solteras y que hay un número importante de inmigrantes.

No por nada el Gobierno incluyó a Río Cuarto entre los 75 distritos más pobres del país (de un total de 472), y le da una atención prioritaria.

De los 11.022 habitantes, casi 5.000 tienen al menos una necesidad básica insatisfecha (acceso a vivienda, salud, canasta básica, etcétera). Unos 3.395 están por debajo de la línea de pobreza y 263 personas en pobreza extrema.

Beneficios

Jiménez, el presidente de la Comisión Pro Cantonato, asegura que mucho del estancamiento se debe a que las autoridades municipales griegas siempre los hicieron a un lado y nunca invirtieron los recursos necesarios para el desarrollo de esa comunidad, que es dos veces más grande que Grecia.

"La idiosincrasia del pueblo de Río Cuarto es muy diferente a la del pueblo de Grecia, gente diferente, pensamos diferente, nos ocupamos diferente y se nos abrigó bajo un plan regulador hecho para la ciudad de Grecia, que no tiene ninguna relación, nos tiene paralizados, no nos dejan crecer", manifestó el líder comunal.

Su tío, Rosario Jiménez, fue quien en el 2002 impulsó el proyecto de ley para convertir a Río Cuarto en un cantón. En esa iniciativa se planteaba que el nuevo cantón se llamara La Amistad, porque también incluía al distrito de San Miguel de Sarapiquí.

Sin embargo, al final ese segundo poblado se hizo a un lado y, entonces, se decidió mantener el nombre de Río Cuarto.

Don Rosario afirma que nunca se han sentido parte de Grecia y que muchas de las necesidades las han resuelto con la ayuda de los sancarleños.

"San Carlos se puede decir que nos albergó porque de ahí nos abastecemos de todos los servicios, solo en lo político pertenecemos a Grecia. Uno le da muchas gracias a la gente y a Dios de que esto se dé. ¿Usted sabe lo que es estar viajando hasta Grecia para hacer las cosas? Esto nos ha favorecido mucho", expresó Rosario Jiménez, quien dentro de tres meses cumplirá 89 años.

Ese plan de ley, de creación del cantón 82, se aprobó el jueves, en primer debate, en la Asamblea Legislativa y sería ratificado de manera definitiva, por el pleno de los diputados el 30 de marzo. No puede tener efectos para las próximas elecciones, pues la ley impide que se hagan cambios en la división territorial durante los 14 meses anteriores a una elección.

En ese sentido, su creación quedaría en firme un día después de las elecciones y sería hasta los comicios municipales del 2020 que se pueda elegir al nuevo alcalde y al concejo municipal.

La última vez que el Congreso aprobó la creación de un nuevo cantón fue en noviembre de 1980, cuando los legisladores constituyeron el cantón número 11 de la provincia de Puntarenas, Garabito, cuya cabecera es la ciudad costera de Jacó.

Antes de eso, hubo una especie de boom segregacionista, en particular en las provincias de Alajuela, Heredia, Guanacaste y Limón. En la provincia alajuelense se crearon Upala, Los Chiles y Guatuso en marzo de 1970, como cantones 13, 14 y 15. Ahora, Río Cuarto será el número 16. En ese boom también se creó el cantón limonense de Guácimo, en mayo de 1971.

