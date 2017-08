Tres candidatos le señalan a Luis Guillermo Solís otras opciones para recortar el gasto público

Tres candidatos presidenciales le señalaron al presidente Luis Guillermo Solís otras opciones para contener el gasto público, con el objetivo de afrontar la crisis de liquidez del Gobierno, antes de subir los impuestos de venta y rentas.

Rodolfo Piza, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Guevara, del Movimiento Libertario; y Rodolfo Hernández, del Republicano Social Cristiano, coinciden en que el gobernante aún tiene margen de maniobra para hacer ajustes en el Presupuesto Nacional.

La noche del martes, en cadena nacional, Solís anunció que el Gobierno encara dificultades para pagar sus obligaciones y para garantizar la operación de servicios esenciales, debido al exceso de gastos sobre los ingresos públicos.

Incluso, este miércoles, Solís dijo en Cartago que ya no ve dónde cortar y que hizo todos los esfuerzos posibles por reducir el gasto estatal. Alegó que los gastos fijos le consumen más del 95% del Presupuesto por disposiciones constitucionales o legales.

Uno a uno. Piza, Guevara y Hernández difieren con el presidente. Ellos son del criterio de todavía hay partidas donde se puede meter la tijera.

El candidato del PUSC propone que no reponga más de la mitad de las plazas que están vacantes, que se prohíban las recalificaciones de personal y que se corten todos los gastos de publicidad gubernamental.

"Resulta difícil sorprenderse de que haya problemas de liquidez, cuando el Gobierno aumentó el gasto más de un 34% en tres años, contra una inflación acumulada en el mismo período de solo 5%. Lo anunciado dramáticamente es tardío: el presidente Solís debió haberle socado la faja al gobierno desde mucho antes", declaró Piza.

El socialcristiano también abogó por una reforma que le establezca un límite al déficit fiscal, de manera que este no supere el 3% del producto interno bruto (hoy está en 5,2% y se prevé que este año cierre en un 5,9%). Ese plan, además, establecería que la deuda pública no puede superar el 60% de la producción (hoy equivale a un 45%).

"Si se da cualquiera de esas dos circunstancias, entrarían en vigencia reglas de contención de los gastos ordinarios y de subejecución presupuestaria, que serían de aplicación general y el presupuesto nacional tendría que aprobarse con mayoría absoluta de los diputados", sostuvo el socialcristiano.

El libertario Otto Guevara califica de falsa la premisa de la que parte Solís, de que el gasto público está amarrado en su mayoría por leyes y normas. Para él, el presidente sí tiene la potestad de frenar cuantiosas transferencias a entes descentralizados, lo cual reduciría el gasto público."Si él ve que el gasto es rígido, puede frenar ya las transferencias del Gobierno Central a entes descentralizados, como el Consejo Nacional de la Producción (CNP). Lamento que recurra de nuevo a la cantaleta del aumento en los impuestos y de una nueva emisión de deuda en el exterior. De parte del Movimiento Libertario la respuesta a esas alternativas es un no rotundo", dijo.

Al igual que Piza, el aspirante Rodolfo Hernández considera necesario imponer una regla fiscal que contenga el crecimiento del gasto público. Sin embargo, el candidato va más allá y pide cambios para reducir los desembolsos por sueldos y pluses salariales.

"No se vale que un gobierno que no hizo el esfuerzo para contención del gasto ahora quiera imponer este tipo de medidas que van a afectar a quienes tienen menos recursos y a los pequeños y medianos empresarios", afirmó el aspirante del Republicano.

Antonio Álvarez, de Liberación Nacional (PLN), ante una consulta de La Nación se rehusó a hablar de medidas, pues convocó a una conferencia el jueves para hablar del tema.

"Lamento que no se tomaran medidas desde el inicio de la administración Solís en la vía correcta del manejo de las finanzas públicas. Mañana a las 10:30 a.m. en conferencia de prensa presentaremos nuestra reacción y propuesta al país", manifestó Álvarez.

Meses atrás, el aspirante liberacionista era del criterio de que su partido no discutiría ajustes en impuestos mientras no se le pusieran límites, por ejemplo, a los pluses salariales del sector público.

Acuerdo nacional. Los aspirantes Carlos Alvarado, del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC); y Edgardo Araya, del Frente Amplio (FA), sí coinciden con el presidente Luis Guillermo Solís. Ellos creen que los recortes al gasto público no resuelven la situación fiscal y que se requieren reformas de fondo al sistema tributario.

Alvarado y Araya claman porque se active un texto llamado Acuerdo Nacional, que firmaron a finales de junio nueve partidos con representación en la Asamblea Legislativa, en el cual se acordó la necesidad de "impulsar las reformas correspondientes para resolver el tema fiscal mediante un acuerdo político sobre temas de ingreso y gasto público así como en la gobernanza fiscal".

"Yo creo que lo que se ha hecho es maniobrar para no afectar servicios fundamentales de la ciudadania, al tiempo que se han presentado los proyectos para buscar una solución. Creo que trasciende un mero tema de contención del gasto, porque todos saben que el fondo de esto no es la contención del gasto, es nuestro sistema tributario como un todo y también donde invertimos nuestros recursos", dijo Alvarado.

Y añadió: "Hay que verlo en esa dimensión, no simplemente ver que el gobierno ha hecho lo suficiente para recortar gastos para que merezca que avance un plan fiscal, hay que verlo en una dimensión nacional de hacia dónde queremos que vaya el país".

El frenteamplista Edgardo Araya descarta que en los nueve meses que le quedan al actual Congreso se pueda hacer una reforma fiscal fuerte. En su criterio, se debe avanzar en acuerdos puntuales sin entrar a hablar de pluses salariales.

En específico mencionó tres medidas para ingrementar en el corto plazo los ingresos públicos:

-Recortar los altos salarios de los jerarcas públicos.

-Aumentar a un 15% el impuesto sobre las ganancias de capital.

-Elevar en un 1% el impuesto selectivo de consumo a algunos productos importados suntuarios, que consumen solo las personas con mayores ingresos.

"El principal problema del gobierno fue no haber empezado a tiempo y haber sido muy débil en cuanto a la urgencia. Aunque el presidente lo ha dicho varias veces, creo que no logró trasmitir a la Asamblea Legislativa la verdadera urgencia de lo que estaba pasando. Pero por otra lado, me parece que ha habido una enorme irresponsabilidad por parte de los partidos que han condicionado los nuevos ingresos con que se hiciera primero contención del gasto, cuando eran cosas que debieron manejarse conjuntamente", aseguró el también diputado Araya.

Sin propuestas. Juan Diego Castro, de Integración Nacional (PIN), dijo no tener propuestas que recomendarle al presidente Solís. No obstante, criticó las medidas planteadas por el gobernante, bajo el alegato de que son un marque temporal.

"Nosotros no estamos haciendo propuestas, sino trabajando en soluciones para el problema fiscal. Realizaremos la reforma tributaria necesaria. No necesariamente con más impuestos, sino con mejores impuestos. La simplificación tributaria y la ampliación de la base tributaria serán prioridades", alegó Castro.

Las 8 medidas anunciadas por el presidente Solís

-La firma de un decreto en el que ordena a la Tesorería Nacional priorizar el pago de la deuda pública, los salarios y pensiones del Gobierno central, en segundo lugar, las transferencias conforme su urgencia social y después el resto de las obligaciones.

-Vía decreto ejecutivo no permitirá ninguna modificación presupuestaria que implique más erogaciones.

-Eliminó la posibilidad de que se realicen nuevas solicitudes de avalúos para comprar o alquilar propiedades con recursos del Presupuesto Nacional, excepto aquellas destinadas a obra de infraestructura.

-Una moratoria en las declaratorias de actividades de interés público que impliquen exoneraciones fiscales.

-Ordenó un crecimiento del 0% en el presupuesto de la República para el año 2018 en las partidas que no tengan obligación legal o constitucional para aumentar.

-Convocó para su discusión en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley que transforma el impuesto de ventas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el cual se tasan servicios que hoy están exentos, así como el que reforma el impuesto sobre la renta.

-Derogación de la Ley para Desincentivar el Ingreso de Capitales.

-Pedirá autorización al Congreso para colocar bonos de deuda en el exterior.