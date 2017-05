Nueva cúpula de Asamblea crea una Comisión de Hacendarios más proclive a subir impuestos

El nuevo Directorio de la Asamblea Legislativa, colocado por el PLN, los partidos evangélicos y diputados disidentes de otras agrupaciones, creó una Comisión de Hacendarios más proclive a aumentar impuestos para el último año de este periodo.

El presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, distribuyó este jueves entre los diputados los campos en las comisiones permanentes del Congreso. Como resultado, habrá tres cambios en el foro más codiciado, el de Asuntos Hacendarios, donde se aprueban presupuestos y se discuten las reformas que el gobierno de Luis Guillermo Solís ha planteado a los tributos de ventas y renta.

Dejarán esa comisión los legisladores Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC); William Alvarado, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y Víctor Morales Zapata, de Acción Ciudadana (PAC).

El campo de Redondo, quien ha criticado los presupuestos y los planes de impuestos, lo ocupará el legislador evangélico Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense, como representante de los partidos minoritarios. Este último se ha manifestado a favor de los tributos pretendidos por el presidente Luis Guillermo Solís.

"Yo lamento que se me haya excluido de Hacendarios, yo la había solicitado, me parece que era importante de los temas que se van a analizar y de un balance más equilibrado entre distintas fuerzas políticas. El presidente de la Asamblea me ha indicado que no podía apoyarme para estar en esa comisión, pero no me queda más que respetar", dijo Redondo.

En el PUSC, la salida de Alvarado dará paso al también socialcristiano Jorge Rodríguez, que ha apoyado las iniciativas fiscales y presupuestarias del gobierno. Él, incluso se ha distanciado de la posición que la fracción de la Unidad ha sostenido, de no apoyar impuestos mientras no se ordene el gasto en los pluses salariales del sector público.

Rodríguez, de hecho, aspira a ganar la presidencia de la Comisión de Hacendarios, puesto que disputa con la liberacionista Paulina Ramírez. Sí conserva su cupo en Hacendarios la socialcristiana Rosibel Ramos, una férrea opositora a los planes de gasto de Zapote.

Y, en el partido de gobierno, Morales Zapata le deja la silla a su compañera Marcela Guerrero.

El año anterior, Haciendarios tenía siete diputados opuestos a subir tributos y cuatro a favor. En el primer bloque había tres legisladores de Liberación Nacional (PLN), dos del PUSC, uno del Libertario y uno de ADC. En el segundo, había dos del PAC y dos del Frente Amplio.

Ahora, las posiciones cambian: el bloque a favor de modificar tributos es de seis: dos del PAC, dos del FA, uno del PUSC y uno de Renovación. Y el que dice estar en contra, a menos de que se reforme empleo público, es de cinco: tres del PLN, uno del PUSC y uno del Libertario.

Hacendarios queda con la siguiente conformación:

-Por el PLN: Rolando González, Olivier Jiménez y Paulina Ramírez

-Por el PAC: Henry Mora y Marcela Guerrero

-Por el PUSC: Rosibel Ramos y Jorge Rodríguez

-Por el Frente Amplio: Francisco Camacho y José Ramírez

-Por el Libertario: Otto Guevara

-Por Renovación: Abelino Esquivel

"Esta integración refleja un equilibrio entre las nueve fracciones políticas y los diputados independientes, que se logró con un respeto absoluto a la proporcionalidad, con apego a la legalidad, y considerando la participación de las minorías y el interés particular de determinados legisladores", afirmó Gonzalo Ramírez.

Todavía no están nombradas las comisiones permanentes especiales, entre las que está Control de Ingreso y Gasto Público.

Esta es la integración de las demás comisiones:

-Agropecuarios:

Julio Rojas, PLN

Danny Haylin, PLN

Aracelly Segura, PLN

Marlene Madrigal, PAC

Ottón Solís, PAC

Javier Cambronero, PAC

Rafael Ortiz, PUSC

Johnny Leiva, PUSC

Suray Carrillo, FA

-Comisión de Asuntos Económicos

Natalia Díaz, ML

Michael Arce, PLN

Juan Marín, PLN

Gerardo Vargas Varela, FA

Humberto Vargas, PUSC

Mario Redondo, PADC

Nidia Leiva, PAC

Epsy Campbell, PAC

Víctor Morales, PAC

-Comisión de Asuntos Jurídicos

José Alberto Alfaro, ML

Carlos Arguedas, PLN

Juan Luis Jiménez, PLN

Lorelly Trejos, PLN

Marvin Atencio, PAC

Marco Vinicio Redondo, PAC

Edgardo Araya, FA

Gerardo Vargas Rojas, PUSC

Oscar López, PASE

-Comisión de Asuntos Sociales

Sandra Piszk, PLN

Ronny Monge, PLN

Maureen Fallas, PLN

Emilia Molina, PAC

Laura Garro, PAC

Luis Vásquez, PUSC

Patricia Mora, FA

Carlos Hernández, Independiente

Carmen Quesada, Independiente

-Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración

Fabricio Alvarado, PRN

Martha Arauz, PLN

Maureen Clarke, PLN

Silvia Sánchez, PLN

Karla Prendas, PLN

Franklin Corella, PAC

William Alvarado, PUSC

Jorge Arguedas, FA

Ligia Fallas, FA











