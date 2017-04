Gobierno busca diálogo con Antonio Álvarez Desanti sobre agenda legislativa

Ministro de la Presidencia no adelantó temas a tratar con candidato y presidente del Congreso

Casa Presidencial ya pidió una cita para conversar con el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) y actual presidente del Directorio Legislativo, Antonio Álvarez Desanti.

Así lo adelantó este martes el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, quien no quiso adelantar cuáles serán los ejes de la conversación entre él y Álvarez, aunque es previsible que el tema tributario esté sobre la mesa.

"No adelantaría ningún tema de conversación hasta que nos sentemos a hablar. El PLN no es el único actor en la Asamblea y los resultados de la convención tienen un peso definitorio dentro del PLN, pero no necesariamente implica cambios en las posiciones de otros partidos políticos sobre el tema", comentó Alfaro.

Según el jerarca, era usual que él y Álvarez se reunieran una vez a la semana en el Castillo Azul, sede de la Presidencial Legislativa, para coordinar aspectos propios del trámite de la agenda de trabajo de los diputados. No aclaró si durante la ausencia de Álvarez del Directorio Legislativo, esas reuniones se mantuvieron con el diputado que lo sustituyó, José Alberto Alfaro.

El lunes, el ahora candidato de Liberación se preció de tener una excelente relación con el presidente Luis Guillermo Solís, desde su cargo de jerarca del Congreso.

"Yo creo que nadie puede dudar de la excelente comunicación que don Luis Guillermo Solís y yo hemos tenido, mientras me he desempeñado como presidente de la Asamblea Legislativa. No hay un solo proyecto, a instancia del Poder Ejecutivo, que yo como presidente no haya apoyado o, en aquellos donde haya tenido diferencias, nos las haya señalado, para que sea corregido y los he impulsado", dijo.

Desde el 1.° de diciembre anterior, el Parlamento está en el periodo de sesiones extraordinarias, que finalizará el 30 de abril entrante. Álvarez dijo que el 1.° de mayo presidirá la sesión para la elección del nuevo Directorio y luego renunciará a su curul para dedicarse por completo a la campaña política liberacionista.

Este domingo, Álvarez venció en la convención liberacionista a José María con un 45,1% de los votos contra un 38,5% del expresidente de la República.

Según el ministro de la Presidencia, es pronto para contestar si realmente hay puentes de diálogo transitables entre Álvarez y el Gobierno, al menos en materia fiscal.

"En el tema fiscal, lo que le puedo decir es que en política nada se sabe hasta que se conversa, hasta ahora ha habido posiciones electorales y no sabemos cómo va a volcar esa discusión interna ese partido en su labor en la Asamblea. Aún queda un largo trecho. No sabemos cómo se va a abordar hasta que no comencemos a abordarlo. El hecho mismo de tener un diálogo es un paso en términos de construcción de acuerdo político de algún tipo, por ahí se empieza", dijo el ministro.

El Ejecutivo tiene en stand by dos proyectos de reforma fiscal alternativa al plan tributario que dio por muerto a finales de enero pasado. Uno de esos consiste en transformar el impuesto de ventas en impuesto sobre el valor agregado, lo que implicaría gravar servicios hoy exentos, pero sin subir la tasa actual del 13%.

Ese compás de espera lo decretó el Gobierno, según reconoció el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, precisamente para aguardar los resultados de la convención liberacionista.

Durante la precampaña, Antonio Álvarez mantuvo su criterio de que, antes de discutir cualquier aumento en la carga tributaria, primero se debe discutir una reforma al empleo público para recortar el gasto del Gobierno central en beneficios salariales para sus empleados.

En esto hay una diferencia de prioridades con el Ejecutivo que descartó una reforma del empleo público en febrero.











