Wélmer Ramos sobre cita con Juan Carlos Bolaños: 'Yo no le cancelo al presidente'

En las bitácoras de ingreso de visitantes a Casa Presidencial consta que el entonces ministro de Economía, Wélmer Ramos, estuvo allí el 9 de diciembre del 2015, a la misma hora que el presidente Luis Guillermo Solís se reunió con el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños.

Ramos ingresó ese día a las 3:41 p. m., veinte minutos antes que Bolaños, y salió a las 5:52 p. m. En esa lista no se consigna la hora de salida del dueño de la firma Sinocem Costa Rica.

Sin embargo, el exministro no asistió al encuentro, a pesar de que estaba convocado.

El mandatario Solís alegó en su comparecencia ante la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios, el 4 de setiembre, que "a última hora el exministro Ramos no pudo asistir" y que en su lugar, "convocó a Mariano Figueres (jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS)) para que lo acompañara".

Al respecto, Ramos dice no recordar que hizo ese día en Zapote, eso sí precisa que él no canceló su asistencia.

"Si el presidente lo llama a uno y uno no llega al sitio exactamente, es porque el presidente le asigna a uno otra cosa, dejarlo plantado yo no, yo no dejaría plantado al Presidente porque a uno se le ocurra. Debe haber habido algo por lo cual él me dijo: "atendete eso" y entonces me relevó de eso (de la reunión), o me llamó la secretaria de él o algún otro para ponerme otro asunto".

"No fue que yo cancelé, yo no le cancelo al presidente una cita", insistió Wélmer Ramos, ante una consulta de La Nación.

Luis Guillermo Solís afirmó que en la reunión, Juan Carlos Bolaños se limitó a explicar "su trayectoria y diversasactividades empresariales".