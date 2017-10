Juan Carlos Bolaños se acercó a Wálter Céspedes en un tope para hablar de polémico contrato con la CNE

El exdiputado y actual asesor del PUSC, Wálter Céspedes, relató que el polémico empresario Juan Carlos Bolaños se le acercó en un tope de Pococí en el 2010, cuando él era legislador, para hablarle de los problemas que afrontaba para cumplir con un contrato que la CNE le adjudicó para reconstruir la ruta Bribrí-Sixaola (ruta 36).

A partir de allí, dijo, desarrollaron una relación personal en la que solían hablar de temas de contratos del Estado y de caballos, como ocurrió con otros líderes de la Unidad Social Cristiana (PUSC), como el candidato a diputado Pedro Muñoz y el congresista Johnny Leiva.

El dos veces legislador alega desconocer por qué el Ministerio Público lo incluyó en un expediente por presunto tráfico influencias relacionado con Bolaños, en el que también aparecen los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara. El OIJ, por ejemplo, documentó 291 contactos telefónicos entre Wálter Céspedes y el importador de cemento chino.

Céspedes niega haber hecho gestión alguna en favor del importador de cemento. Dijo que hizo una investigación sobre el impuesto del cemento, pero ante la inquietud de una municipalidad.

¿Por qué usted está siendo investigado en el Ministerio Público por su relación con Juan Carlos Bolaños?

Nunca fue notificado, nunca se me ha llamado a declarar, no conozco absolutamente nada. Lo único que sé es que alguien presentó un documento anónimo, que había una causa, luego me enteré que fue desestimada.

El tema es que en ese expediente hay cuatro personas, yo no sé si a ellos los llamaron, yo no fui notificado de la desestimación, y ahora me doy cuenta por los medios que hubo una reapertura de la causa.

¿Pero conoce a Juan Carlos Bolaños?

Claro que lo conozco, no tengo ningún problema en eso.

¿Qué tipo de relación llevan?

Le voy a contestar lo que puedo contestarle para no caerle gordo. Yo conocí a Juan Carlos después de ser diputado la primera vez, es decir, la segunda vez (2010-2014), a finales de 2010. Él se acercó, saludó, me pidió una audiencia para conversar sobre un proyecto en Limón, la ruta 36 (Limón-Sixaola), entonces le di la audiencia y empezamos a conversar el tema.

A mí me interesaba mucho porque ese cantón, el de Talamanca, lo había dañado una 'llena', yo no sabía cuál era la empresa (de Bolaños), no sabía nada, y ahí empecé a saber por qué se había detenido esa carretera.

En ese momento, él no tenía ningún cuestionamiento. Con el pasar el tiempo, hicimos amistad, conversamos de temas políticos, de temas de licitaciones. Él estaba en contra de la forma cómo se adjudicaban las licitaciones en las instituciones del Estado, que los pequeños no tenían opciones; después el tema político, le gustaba hablar de decisiones del Estado, y luego el tema de caballos.

Hablábamos de diferentes temas del país; ya ahora después que él aparece con este tipo de cuestionamientos por los créditos en el Banco de Costa Rica, ya prácticamente no conversamos más.

En dos cosas no tengo que ver absolutamente nada, con el reglamento del cemento y el crédito del BCR.

¿Qué le pidió esa vez que se acercó a usted?

Él no me pidió nada, él me comunicó que la obra estaba paralizada porque no podía sacar materiales de una reserva indígena de Talamanca. Esa obra no la terminó él, la terminó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), esa obra se la cancelaron a él (Bolaños ganó este contrato asociado a una empresa que multiplicó sus negocios cuando Daniel Gallardo, actual candidato a diputado por Renovación Costarricense), era el presidente de la CNE. Este contrato fue rescindido después de que Gallardo renunció, por lo que Bolaños cobró ¢625 millones, de los cuales, ¢311 millones correspondían al rubro de maquinaria ociosa).

LEA: Importador de cemento chino estuvo ligado a firma que desató escándalo en CNE

No me pidió nada, simplemente me comunicó, porque yo le pedí referencias de qué había pasado porque la gente me reclamaba por qué la obra no se hacía, entonces él me contó.

¿Y a partir de ahí empezaron una relación personal?

Conversamos de diferentes temas, él era un empresario común y corriente, yo conversaba con muchos empresarios de la provincia de Limón, yo trabajaba la parte comunal, me interesaban los temas de mi provincia.

¿Usted le presentó a algún otra persona de la Unidad?

No. Yo no le presenté a Juan Carlos a los diputados, ni a don Pedro Muñoz (presidente del PUSC).

¿Usted llevó a Juan Carlos Bolaños a la Asamblea Legislativa?

No.

¿Y alguien fuera del Partido como a don Víctor Morales Zapata?

No tengo ni amistad con don Víctor. No presenté a nadie. No había ningún motivo para hacerlo. Yo no mantengo ninguna relación, ni conozco a gente de las juntas directivas (de los bancos).

¿Es normal dentro del ámbito político mantener este tipo de relaciones?

Depende del perfil del diputado.

¿Donde lo conoció?

En un tope en Pococí, él se acercó, saludó y me pidió una audiencia.

¿Cuál fue el segundo contacto después de esta audiencia?

Él me llama para hablarme en los temas de licitaciones, que son manejadas para adjudicarlas a las empresas grandes y que había que hacer algo para contratar a las más pequeñas, y ahí empezó todo un tema...

Hasta que se hizo una relación que pasó a más personal...

Ya después hablamos de caballos, de topes.

¿Es natural que a personas que a uno se le acercan por cuestiones muy puntuales de la administración pública, luego se haga una relación de amistad?

Es totalmente normal.

¿Alguna vez le pidió algo, que intercediera ante alguna institución o algún enlace con alguien de la función pública?

No, porque yo más bien tenía un perfil duro en contra de las instituciones del Estado, era un diputado de oposición, entonces, ¿qué podía yo llamar a alguien para que le ayudara?

¿Entonces para qué lo buscó a usted?

Tendría que preguntarselo a él.

¿Alguna vez le ofreció algo a cambio de un favor?

Me está ofendiendo.

¿Tenían una relación que justifique esa cantidad de llamadas en un año?

Yo no soy casi de llamadas, soy más de chat. Desconozco el informe. No sé si también cuentan mensajes de chat.

¿Le pidió asesoría para el tema del cambio del reglamento?

El cambio solo lo podía hacer el ministro de Economía, pero no. Yo desarrollé una investigación en relación con el impuesto al cemento, por referencia de una municipalidad, y esa investigación está documentada (el PUSC presentó mociones a un proyecto de ley para impedir que el impuesto al cemento se le cobrara al producto importado).

LEA: Rodolfo Piza pidió cuentas a diputado del PUSC por citas con Juan Carlos Bolaños

¿Usted gestionó la reunión entre Juan Carlos Bolaños y varios diputados en abril de 2015?

Para nada.

¿O ayudó a Juan Carlos Bolaños con alguien de Casa Presidencial?

No tengo ninguna influencia con ninguna persona de este gobierno.