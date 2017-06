PUSC cierra jornada de convención con reclamos por escasez de papeletas

La jornada electoral del PUSC para escoger a su canditado presidencial del 2018 cerró a las 4: 00 p.m. con una baja afluencia de votantes y escasez de papeletas.

De acuerdo con el precandidato Rafael Ortiz, en algunos centros de votación en Limón no tenían suficientes papeletas, lo que dejó a muchos sin votar.

"Lo que me han dicho es que en lugares como Batán y Valle La Estrella no había papeletas para votar. Entendí que se mandaron a imprimir 300.000, entonces no se por qué han hecho falta", reclamó Ortiz, al concluir la primera parte de su agenda de este domingo.

Según dijo, no tenía explicación de por qué ese faltante pues en esa parte su agrupación no estuvo muy involucrada.

Por su parte, Rodolfo Piza afirmó al final de la tarde que reportes fuera del Área Metropolitana le daban resultados favorables y que incluso en algunos centros se habían acabado las papeletas.

Los socialcristianos también elegían representantes distritales, delegados a Asamblea Cantonal, de juventud y de la mujer, además del movimiento de profesionales y frente de trabajadores.

Se espera que a las 7:00 p.m. ya se cuente con un primer corte sobre los resultados de la elección.

Últimas horas

Durante la tarde Ortiz acompañó a su hija Juliana a votar en la escuela Porfirio Brenes, en Moravia y también fue con su compañera, Laura Valverde, quien emitió el sufragio en la escuela María Amelia Montealegre, en La Unión.

El diputado esperará los resultados en el Hotel Irazú.

Piza, mientras tanto, visitó Escazú, concedió entrevistas en Grupo Extra, en CRHoy y cerró su recorrido en la Escuela Central de San Sebastián.

Esperará los resultados en su casa y posteriormente se reunirá con sus colaboradores en la casa club, La Estación en barrio Escalante.

Poca afluencia

Los votantes llegaron a cuenta gotas a los centros de votación. El ambiente dominguero no se vistió de elección y los precandidatos del PUSC lo sabían.

A esto se suma la no apertura de tres centros de votación, uno en La Unión, de Tres Ríos, otro en Coronado y uno más en Barrio México. Esto dejó a unos 31.000 electores sin posibilidad de votar.

En el Colegio México, en Barrio Aranjuez, el Liceo América Central en Guadalupe y el Liceo de Pavas, en Pavas, la presencia del precandidato Rodolfo Piza, genera la idea de que hay más movimiento del que en realidad se da.

Así lo confirmó La Nación en el recorrido que se hace en los diferentes centros de votación por donde pasa Piza.En la radio, el presidente del Tribunal Electoral Interno (TEI), Alfredo Núñez, baja la expectativa de voto de 200.000 a 150.000 sufragios.

No es que no haya movimiento, sin embargo, vale resaltar que es poco. "Cuesta mucho ver como antes. Ya mucha gente ha dejado de votar. Mucha gente ha perdido la confianza", opinó Eduardo Badilla, de Guadalupe de Goicoechea.

Por su parte, Rafael Ortiz lamentó que no se lograron abrir los centros de votación lo cual limita la participación de los socialcristianos en la convención.

El encuentro que no se dio

La caravana de cinco carros que siguen a Piza, más la logística que avisa a sus partidarios que se acerca a un centro de votación, agita la calma de los centros que visita, pero una vez que se van, la calma vuelve a los barrios josefinos.

Así se notó en cada uno de los puntos de visita. De hecho, el mayor movimiento se dio en el Liceo de Pavas, donde ambos precandidatos, Rodolfo Piza y Rafael Ortiz, estuvieron a punto de encontrarse.

Si no se vieron las caras, fue porque no lo quisieron. A eso de las 12:34 p.m., cuando Linneth Saborío, la precandidata a la vicepresidencia por la tendencia de Piza iba a votar en el Liceo de Pavas, llegó la procesión de Ortiz. Este último, acompañaba al expresidente Abel Pacheco quien también emitió el sufragio en este centro educativo.

El jefe de campaña de Piza, el diputado John y Leiva, negó que hubiesen evitado un encuentro frontal, sin embargo, era evidente que ambas caravanas se habían encontrado.

LEA TAMBIÉN: Rodolfo Piza se queja por la poca cantidad de centros de votación abiertos

Al decir de Roberto Vásquez, uno de los vecinos que llegaban a votar, en toda la mañana no se había visto tanto movimiento afuera del Liceo.

Así transcurre la Convención socialcristiana, sin más sobresalto que algunos señalamientos de Ortiz, quien cuestiona a un Piza más bien pasivo, que confiado en el triunfo trata de no levantar olas o abrir heridas que luego deban poner curitas. "Es mejor no ponerle más palos a la carreta", dice.

La Convención socialcristiana cierra urnas a las 4 p. m. Y el TEI prevé hacer un corte a las 7 p. m. La sesión solemne del TEI está prevista para las 9 p. m.

Esta nota se actualizó a las 5:20 p.m.