E-mail interno de Hacienda acusa al Comex de 'abrir puerta al contrabando'

Viceministro afirmó que dictamen de Comercio Exterior sobre TLC con México 'es una puerta a la evasión' de impuestos

La filtración de un intercambio de correos electrónicos entre altos funcionarios de Hacienda saca a la luz una nueva diferencia de opiniones entre ese Ministerio y el de Comercio Exterior (Comex).

En el cruce de correos, el viceministro de Ingresos de Hacienda, Fernando Rodríguez, cuestiona un criterio técnico del Comex que avaló la posibilidad legal de que una empresa introduzca mercancías a Costa Rica desde México, aprovechando las reducciones de impuestos previstas en el tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países, pero facturando desde un tercer país: Panamá.

El 3 de agosto anterior, a solicitud de la empresa Sony Inter-American S.A., Comex dictaminó que esa práctica está permitida en los tratados comerciales. Técnicamente, se le conoce como triangulación de facturas, o precios de transferencias.

La respuesta consta en el oficio DM-COR-CAE-0319-2016 firmado por el viceministro Jhon Fonseca, quien en ese momento se desempeñaba como ministro a.i. de Comex. Él hizo énfasis en la validez de aprovechar las ventajas arancelarias del TLC, es decir, la disminución de impuestos a las importaciones.

Sin embargo, el 4 de agosto, al ser alertado sobre la existencia del criterio de Comex, el viceministro Rodríguez pidió al director general de Aduanas, Benito Coghi, emitir un criterio legal sobre la respuesta de Comex, al considerar que "esto es una puerta abierta al contrabando y a la evasión de impuestos".

El jerarca agregó: "Me parece muy peligroso que se abra ese portillo". A su vez, pidió a sus subordinados que, si fuera del caso, consultaran a la Dirección General de Tributación (DGT) sobre las implicaciones que, para ellos, puedan existir.

Rodríguez concluyó su mensaje con la expresión "¡qué terrible!".

Coghi, quien fue el funcionario que alertó en un primer correo sobre el criterio de Comex (escribiendo "vean qué curioso"), respondió el mensaje del viceministro solicitando un criterio legal a su equipo.

Consultado por La Nación, Fernando Rodríguez confirmó la veracidad de los correos electrónicos, pero dijo que su intención no era reaccionar en contra de Comex, sino en contra de la triangulación de la facturación de productos desde un punto de origen distinto al país donde se producen.

Al preguntársele si cree que adelantó criterio al afirmar que el dictamen del Comex "es una puerta abierta al contrabando y a la evasión", Rodríguez dijo que no. Sostuvo que su preocupación se centra en el uso de un mecanismo legal en el ámbito comercial que, en su criterio, se ha prestado para defraudar al fisco.

"En otras situaciones se ha dado el caso de que aprovechan la triangulación de facturas para hacer movimientos para cambiar el valor de los bienes que están importando, lo cual impacta la recaudación de Hacienda y en las aduanas, porque se queda gran parte del valor de la renta en el país desde el que se triangula. Esto es en abstracto y no estoy diciendo que sea el caso de la empresa que hizo la consulta a Comex", subrayó Rodríguez.

"Mi aseveración no es contra ellos (Comex). Yo soy muy dado a ser espontáneo, no podía imaginar que el correo iba a hacerse público, pero no estaba dirigiendo ninguna ofensa a nadie, ni estoy aseverando que el Comex abra la puerta al contrabando o a la evasión, ni tengo forma de comprobarlo", se explicó.

El ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora respaldó la explicación de su viceministro sobre la legalidad de la triangulación de facturas.

"Claramente Hacienda y Comex tenemos áreas de intersección, diay, son pesos y contrapesos y eso genera discrepancias y lecturas que tienen que ser ampliadas y compartidas". Alexánder Mora, ministro de Comercio Exterior

A su vez, el jerarca del Comex también trató de espantar cualquier duda sobre el estado de las relaciones entre ambos ministerios y rechazó que el incidente con Rodríguez vaya a provocar un alejamiento de posiciones.

"No sé si él (Fernando Rodríguez) estaba contextualizado (sobre la respuesta de Comex a Sony). Don Fernando está extremadamente ocupado y preocupado con los temas de la reforma fiscal y no me imagino yo que una respuesta nuestra, a un operador económico, vaya a provocar que él se involucre con un nivel profundo de detalle (...) Claramente Hacienda y Comex tenemos áreas de intersección, diay, son pesos y contrapesos y eso genera discrepancias y lecturas que tienen que ser ampliadas y compartidas", justificó.

Mora dijo que Comex está matriculado con el proceso de reforma fiscal que impulsa con ímpetu el gobierno de Luis Guillermo Solís para reducir el déficit fiscal a un 3,7% del producto interno bruto (PIB). En el 2015, el déficit cerró en un 5,7% del PIB.

Agregó que el hecho de que los proyectos tributarios del Gobierno no contengan modificaciones fiscales en materia comercial o de inversión extranjera, es para él un reconocimiento tácito de la importancia del modelo de apertura comercial.

¿Conflicto? Es la segunda vez en pocos días que Comex y Hacienda se contradicen.

La primera fue el domingo cuando el ministro de Comex publicó, en la sección de "Opinión" de La Nación, un comentario de opinión en el que refutó la tesis del titular de Hacienda, Helio Fallas, de que los TLC se trajeron abajo los ingresos del Estado a causa de la reducción arancelaria.

Mora afirmó que, entre 1999 y el 2014, el país experimentó un crecimiento del 4% en el cobro de aranceles, al tiempo que los ingresos por concepto de recaudación de los impuestos de Ventas y del Selectivo de Consumo crecieron en términos reales en un 52%, producto de la actividad comercial con el exterior.

Pero el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, negó el martes pasado que la diferencia de opiniones entre Mora y Fallas sea producto de una controversia dentro del gabinete de Luis Guillermo Solís

