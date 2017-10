Viceministro de Hacienda: 'Yo de esto solo hablé con Morales Zapata'

San José

El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, no pudo esclarecer por qué envió a Aduanas un correo electrónico pidiendo que resolviera el desalmacenaje de cemento chino, cinco días antes de reunirse para hablar del tema con el diputado Víctor Morales Zapata, a quien culpó por haberle dicho que hablaba en nombre del presidente Luis Guillermo Solís en torno a este tema.

-Si el correo que usted intercambia con Benito Coghi, donde le pide resultados sobre el caso del cemento chino tiene fecha del 23 de julio del 2016 y su reunión con Víctor Morales Zapata, Coghi y Welmer Ramos es el 27 de julio, ¿quién lo contacta antes del 23 de ese mes para plantearle el tema de la agilización del desalmacenaje de cemento chino?

-Yo de esto solo hablé con Víctor (Morales Zapata). Si hubo algo que yo manifestase previo a esa reunión probablemente él me lo planteó, porque fue el único que me consultó este tema. Ahora, ese correo del 23 es una cadena de correos donde le comunican a don Benito el seguimiento que se le ha venido dando a las reuniones con la empresa. Probablemente surge a raíz de eso. No se lo puedo verificar con exactitud porque ni siquiera tengo claras las fechas. Lo que sí puedo confirmar es que con el único que hablé sobre este tema, antes de la reunión, probablemente por teléfono, fue con don Víctor.

-¿Por qué el correo en el que se hace alusión al "Big Chief" se envía cinco días antes de la reunión con Morales Zapata?

-Porque probablemente don Víctor me llamó y me hizo algún comentario y, como digo, lo estaba haciendo a nombre de Casa Presidencial.

-¿Desde ese primer contacto él habla a nombre de Casa Presidencial?

-Sí, siempre lo hizo.

-¿Entonces, la reunión del 27 de julio con Morales Zapata es en reclamo de por qué no salió de Aduanas el cemento chino el 26 de julio, tal y como usted lo solicitó en el correo del día 23?

-No. Había habido algún tipo de gestión que hizo la empresa. Ahora, cuando nos reunimos, el tema fue el problema de que el cemento no podía depositarse en almacenes fiscales por un tema de condiciones y, entonces, es a partir de ahí es que se plantean alternativas y se le deja la inquietud nuevamente a don Benito. Pero, en esto, yo sé que la intervención que estaba haciendo don Víctor era para buscar que se diera una respuesta a lo que estaba planteando en cuanto a la gestión de la empresa.

-¿En esa reunión del 27 de julio, Morales Zapata reclama por qué un día antes no se había desalmacenado el cemento?

-No que yo recuerde. Fue una reunión muy rápida en todo caso, porque en realidad yo recuerdo que, en el caso de Welmer Ramos, lo que hizo fue plantear que la parte técnica estaba resuelta. El otro tema eran las alternativas que había en términos del desembarque para efectos de la ubicación (del cemento) en una bodega.

-¿Por qué usted quería que esa salida del cemento de Aduanas se resolviera exactamente ese 26 de julio?

-No sé. Ahí no se lo puedo decir. No sé si es que esa fecha coincidía con alguna situación en particular o algo que me planteó don Víctor. No sé, no se lo puedo decir porque no lo recuerdo.

-¿Usted confirma, entonces, que el Big Chief (gran jefe) al que hace referencia en los mensajes a don Benito Coghi es el presidente de la República?

-Sí, en función de la forma en que yo lo estaba interpretando. No porque él me haya pedido nada, porque no lo hizo, sino, porque, con base a lo que en su momento don Víctor me señaló, yo interpreté que había un interés del presidente en que el tema se aclarara.

-¿Por qué le pide a Coghi un informe sobre este caso para el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro?

-Aclaro, en realidad no es sobre este tema. Creo que en la seguidilla de mensajes el tema se pega (...). En realidad el informe que estaba pidiendo para don Sergio era con respecto a otro tema, no tengo completamente claro en este momento qué era; por las fechas me parece que era con respecto a la discusión del ferry a Caldera pero,en realidad, don Sergio en ningún momento me pidió un informe con respecto a este tema. No sé por qué don Benito lo planteó así, pero don Sergio en ningún momento tuvo participación en esto.

-¿Lo engañó Víctor Morales Zapata? ¿Por qué cuando ese diputado lo contacta en nombre de Casa Presidencial usted no respeta su cadena de mando natural y se lo cuenta a Helio Fallas?

-No sé si me engañó o no, lo que le puedo decir es que me dio un argumento que después confirmé que no era exacto, no sé cómo le quieren llamar a eso. Yo confié en su palabra, tal vez ese fue mi error. No le señalé esto a don Helio porque, cuando recibimos una inquietud de carácter técnico el tema no va arriba, no se transfiere hacia arriba, sino hacia abajo, porque lo que se hace es pasárselo al responsable técnico correspondiente para que lo valore. La decisión técnica estaba en manos del Servicio Nacional de Aduanas, yo no lo comento con don Helio porque en ese momento me parece que no había necesidad de hacerlo, sobre todo porque la solicitud en este caso, provenía de un diputado que supuestamente era de confianza (...). No sé si fue exceso de confianza o falta de malicia de mi parte.

-El presidente de la República, desde hace mucho tiempo, afirma que nadie habla por él. Usted se reúne con Morales Zapata hace un año, muy avanzado ya el Gobierno ¿Cree que sería justo que el presidente le pida la renuncia en este momento por el error que usted cometió al omitir esa máxima presidencial?

-Diay no lo sé, esa es una decisión del presidente.

-¿Usted qué considera?

- Yo cometí un error, en realidad yo en este tema, si he perjudicado la figura del presidente, ha sido por un error involuntario. Partí de que la persona que me estaba hablando me estaba diciendo lo que era en ese momento... no me estaba planteando nada malo, ni pidiendo nada ilegal y, en todo caso, la valoración legal de la petición que estaba haciendo no me correspondía a mí, sino a la Dirección de Aduanas. La decisión que tome el presidente con respecto a este tema yo la acogeré como corresponda. No ha habido inclusive perjuicio para la hacienda pública en este tema porque en realidad lo que se hizo fue tomar una decisión para desembarcar la carga y ponerla en un lugar mientras el resto del procedimiento aduanero seguía y ya eso es un tema de seguimiento de las autoridades de aduanas. Yo estoy simplemente en manos del presidente y en cualquier otra circunstancia es igual. Uno en este puesto prácticamente tiene la renuncia escrita porque el Ministerio de Hacienda es un cargo difícil, ya sea como ministro o viceministro.

-¿Sabe quién fue el empresario que vino a quejarse de que Coghi lo tratara mal?

-Hasta donde yo recuerdo ninguno. Sí recuerdo un tema que manejó con mucho sigilo el ministro Helio Fallas, que fueron manifestaciones de funcionarios con respecto a su relación con don Benito y situaciones que habían tenido con respecto a ese tema, inclusive don Helio, días antes de que tomara la decisión de sustituirlo, o semanas antes, le envía una nota a don Benito advirtiéndole que se dio una situación y le pide que no se repita.

-A usted le miente un diputado e intercambia mensajes con el jefe de Aduanas presionándolo para que libere una mercancía rápido...

-No presionando, perdone, yo le estaba pidiendo que respondiera. Lo que yo le planteo en el mensaje es si ya ha decidido algo, que si ha analizado el tema. Yo no le estoy pidiendo a él que se mueva en X o Y sentido. Cuando yo le digo a él que si ese tema puede salir, es en el sentido de una respuesta porque a mí no me corresponde determinar qué mecanismo se utiliza en ese tema.

-Usted le escribe un sábado (23 de julio) y le pide que para el martes (26 de julio) tenga el producto fuera de aduanas... ¿eso no es presión?

-No, lo que le digo es si el asunto puede salir y cuando digo eso es la respuesta, y no salió ese martes en todo caso porque hasta donde yo entiendo el planteamiento de don Benito formalmente, la transmisión de la indicación hacia las gerencias de las aduanas, se dio varios días después.

-¿Siente que está metido en un caso de tráfico de influencias?

-No. En realidad yo ni me gané nada con esto, ni favorecí a nadie, porque aquí no hubo ningún perjuicio desde el punto de vista del Estado. La empresa no recibió ningún beneficio fiscal con esa decisión, la decisión no me corresponde a mí por ley, y repito, yo lo que hice fue trasladar el tema al órgano técnico correspondiente y darle seguimiento para asegurarme que se diera una respuesta (...). Peticiones de diputados uno recibe varias, no le voy a decir ni que fue la primera ni que será la última, nosotros, por ejemplo, recibimos peticiones de avalúos, recibimos peticiones para que se hagan transferencias a municipalidades y todas esas peticiones se escuchan y se trasladan a los órganos técnicos. Aquí la particularidad fue que un diputado decía que venía a nombre de (Casa Presidencial).

-¿Cuándo empieza usted a pensar que Víctor Morales Zapata lo engañó?

-Hasta recientemente empiezo a sospechar del hecho de que él contaba con ese apoyo que decía tener de Casa Presidencial y, en algún momento, traté de transmitir la inquietud, cuando empieza todo este proceso (de investigación en el Congreso), se lo manifesté a una persona por ahí, y me lo dejó muy claro el presidente el día que hizo su presentación en la Comisión (Investigadora de Créditos Bancarios). En todo caso, se lo había comentado a don Mauricio Herrera (ministro de Comunicación) en algún momento, que tenía esa preocupación y el ministro me dijo "mirá, esas cosas no pasan".

"Lo que me quedó claro en la comparecencia del presidente era que él no estaba interviniendo de manera directa en este caso".

-¿Y cuándo le comentó lo ocurrido al presidente?

-Hasta ayer (martes) durante un receso del Consejo de Gobierno, en la mañana, y en algún momento aproveché para comentárselo.

-¿Lo reprendió, cómo reaccionó?

-Se mostró tranquilo, yo nada más le conté... el presidente es una persona muy tranquila hasta donde yo conozco. Le puedo decir que tal vez hizo un gesto de molestia pero, fue una conversación relativamente rápida.

-¿Conversó con el presidente después de su conferencia de prensa de este miércoles por la mañana?

-Sí, pero rápidamente. Yo le manifesté nuevamente mi congoja y que yo quedaba a disposición de él si eventualmente hay que hablar con más detalle. Creo que involuntariamente lo puse en una situación y que no es justo que esté ahí porque en ningún momento él me hizo ninguna manifestación sobre este tema, ni nadie de Casa Presidencial.

-Después de que usted se reúne con las cámaras empresariales y estas le comunican preocupaciones por la lenta labor de Aduanas ¿usted le pide al señor Coghi agilizar la liberación de mercancías? ¿O el cemento chino es el único caso en que usted interviene?

-No recuerdo. Como nosotros no atendemos a empresarios, cuando nos piden una cita muchas veces ni nos preocupamos por saber para qué es. Nosotros, digo el ministro y yo, les trasladamos a los directores específicos de cada área. Entonces, puede ser que se les haya planteado a ellos pero que no lo hayamos visto nosotros.

-¿Particularmente, a usted el único caso de petición para agilizar flujos de comercio que le llegó fue el caso de Sinocem?

-En términos específicos sí, porque llegó a través de un diputado, pero no lo vi yo. Lo que quiero decir con esto es que estos temas se trasladan a la instancia técnica.