MOPT negó pago de prohibición a exviceministro al principio del gobierno por incumplir requisitos

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) impidió al exviceministro de Transportes, Sebastián Urbina, cobrar el incentivo por prohibición durante los primeros seis meses en que ejerció el cargo, debido a que incumplía los requisitos para ello.

Así lo confirmaron el propio Urbina y el director de Recursos Humanos del MOPT, Christian Méndez.

El exviceministro, ingeniero industrial de profesión, no gozó del mismo trato que otros ocho jerarcas que recibieron el sobresueldo aunque incumplían los requerimientos, que implican tener título y estar incorporados al colegio profesional respectivo, en los casos en que la membresía es obligatoria para ejercer la profesión.

Urbina entró a laborar el 20 de mayo del 2014 al principio de este gobierno y, cuando el Ministerio le calculó el salario, no le reconoció el pago por prohibición, un plus equivalente al 65% del salario base destinado a compensar a los jerarcas a cambio de que no ejerzan sus profesiones liberales.

LEA: Pago retroactivo de ¢21 millones a ministro de Turismo sería ilegal según Contraloría

Según el director de Recursos Humanos del MOPT, el problema del exviceministro es que su título en Ingeniería Industrial fue otorgado en el extranjero y él no lo había acreditado en Costa Rica. Por ende, tampoco estaba incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Además, según confirmó el CFIA, los ingenieros industriales requieren de la colegiatura para el ejercicio liberal de su profesión.

El viceministro mostró dudas sobre la negativa del MOPT a pagarle el plus y por eso el ministerio solicitó un criterio a la Contraloría General de la República (CGR). Esta última respondió que se requería tanto de la acreditación del título como de la colegiatura.

VEA: Contraloría, el actor no invitado que advirtió de sanciones a Casa Presidencial

En este mismo criterio jurídico, la CGR recalcó al MOPT que el pago por prohibición no es un incentivo sino una compensación por la restricción que tienen los funcionarios de no poder ejercer libremente su profesión, mientras ostenten cargos que lo requieran.

Méndez, quien es director de Recursos Humanos desde 2010, aseguró que los viceministros y ministros que han recibido el pago de prohibición durante su labor han cumplido con estos requisitos para la compensación.

Urbina, entonces, acreditó su título y se incorporó al CFIA y presentó constancia de ambas condiciones el 29 de octubre de 2014. Con ello, el 10 de noviembre, el departamento de Recursos Humanos giró la instrucción para pagarle prohibición a partir del 16 de noviembre por un monto de ¢846.722 mensuales.

El exviceministro y Méndez confirmaron a La Nación que el sobresueldo se autorizó hasta que se cumplieron los requisitos académicos y profesionales que establece la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

LEA: 8 jerarcas del gobierno cobraron ¢189 millones en sobresueldos ilegales

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, destituyó a Urbina, después de que lo apartó de las negociaciones del plan de sectorización de buses, el 22 de junio de 2016.

LEA: Luis Guillermo Solís destituye al viceministro de Transportes Sebastián Urbina tras roces con autobuseros